Gabarito do Enem sai na quarta-feira (18); veja quando será publicado o resultado

Além disso, foram registradas quedas de energia em 11 locais de aplicação, sendo quatro em Minas Gerais (três em João Monlevade e um em Salinas), três na Bahia (um em Salvador e dois em Santo Estêvão), dois no Paraná (um em Curitiba e um em Arapongas), um no Maranhão (Cururupu) e um no Piauí (Regeneração).





“Não é uma reaplicação nas cidades inteiras, é apenas no local [em que houve a falta de energia], o que também devemos celebrar, porque temos quase 14,9 mil locais [de prova] no Brasil todo. Tivemos pouquíssimas intercorrências com relação à falta de energia”, destacou o ministro.





As provas do segundo dia do Enem foram aplicadas em 1,9 mil municípios, com 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas de aula utilizadas para o exame. Os alunos afetados pela falta de energia poderão participar da reaplicação, prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.





O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por meio dele, são ocupadas 1,5 milhão de vagas em cursos de graduação em todo o país.