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Gabarito do Enem sai na quarta-feira (18); veja quando será publicado o resultado

Percentual de ausentes no segundo dia de prova chegou a 36%

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 07:59

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 nov 2026 às 07:59

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 será publicado na próxima quarta-feira (18). Já o resultado do exame está previsto para ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 18 de janeiro de 2027. As provas foram aplicadas nos dois últimos domingos (8 e 15 de novembro);


O percentual de ausentes no segundo dia de prova chegou a 36%, maior que o registrado em 2025, quando 32% dos estudantes faltaram o segundo dia. Nos últimos quatro anos, a ausência do segundo dia do Enem ficou entre 30% e 32%. 

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O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explicou que o aumento era esperado, porque houve um crescimento no número de inscrições ─ de 4,8 milhões, em 2025, para 5,0 milhões, em 2026. 


Além disso, houve maior participação dos estudantes que concluem o ensino básico na rede pública, que bateu recorde neste ano, o que se deu, entre outros motivos, devido à inscrição automática.


“Já esperávamos um aumento na abstenção. Está dentro daquilo que a gente esperava, justamente por induzir nesta edição a inscrição dos concluintes da rede pública”, explicou o ministro Barchini.

Mais de mil eliminados

Entre as intercorrências registradas, o ministro citou os 1,6 mil casos de estudantes eliminados durante a prova por violar alguma das regras da aplicação do Enem. “Nada muito grave que tenha nos chamado atenção”, comentou Leonardo Barchini.

Além disso, foram registradas quedas de energia em 11 locais de aplicação, sendo quatro em Minas Gerais (três em João Monlevade e um em Salinas), três na Bahia (um em Salvador e dois em Santo Estêvão), dois no Paraná (um em Curitiba e um em Arapongas), um no Maranhão (Cururupu) e um no Piauí (Regeneração).


“Não é uma reaplicação nas cidades inteiras, é apenas no local [em que houve a falta de energia], o que também devemos celebrar, porque temos quase 14,9 mil locais [de prova] no Brasil todo. Tivemos pouquíssimas intercorrências com relação à falta de energia”, destacou o ministro.


As provas do segundo dia do Enem foram aplicadas em 1,9 mil municípios, com 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas de aula utilizadas para o exame. Os alunos afetados pela falta de energia poderão participar da reaplicação, prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.


O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por meio dele, são ocupadas 1,5 milhão de vagas em cursos de graduação em todo o país.

Reaplicação das provas

Os participantes que não puderam fazer as provas por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do Enem mediante apresentação da documentação exigida.


As solicitações deverão ser feitas entre 16 e 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante. A reaplicação ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro.

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