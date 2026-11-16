Chiquinha Gonzaga sequestrada: a medalha que condecora o retrocesso

Convém recordar quem está sendo convocada, postumamente, a emprestar prestígio a essa escolha. Francisca Edwiges Neves Gonzaga, nascida em 1847, filha de uma mulher negra alforriada, tornou-se compositora, pianista e maestrina em uma sociedade escravista que restringia brutalmente a autonomia feminina. Rompeu convenções matrimoniais, enfrentou a perda da guarda dos filhos e construiu uma carreira em espaços dominados por homens. Sua liberdade teve um preço.





Além disso, Chiquinha foi abolicionista atuante: vendeu partituras para financiar a causa e comprou a alforria do músico José Flauta. Autora de “Ó abre alas”, participou da fundação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e da defesa dos direitos autorais. Criação e insubmissão definem seu legado.





É diante dessa trajetória que as declarações de Campopiano precisam ser examinadas. No programa Notícia iLtda., ela afirmou: “Eu não acho que feminicídio seja algo que exista”. Em entrevista após a eleição, sustentou que assassinatos de mulheres por parceiros deveriam ser compreendidos como crimes passionais, vinculados ao sentimento de posse. Argumentou, ainda, que, se a motivação fosse a condição feminina, mães e irmãs dos agressores seriam as primeiras vítimas.





O feminicídio não pressupõe que o autor queira matar todas as mulheres de seu convívio. O artigo 121-A do Código Penal contempla a morte de mulher por razões da condição do sexo feminino, caracterizadas pela violência doméstica e familiar ou pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A posse exercida sobre a companheira pode integrar essa dinâmica. Sua existência não exclui, por definição, o enquadramento legal.