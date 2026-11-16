Cara Ana Elisa,





Quando você afirmou, com a serenidade e a firmeza de quem compreende a profundidade do próprio tempo, que vive "um dia de cada vez, porque eu sei que eu sou o sonho mais sonhado da minha ancestralidade", você não apenas resumiu uma trajetória, você deu contornos filosóficos e políticos à urgência de existir no Brasil contemporâneo. É preciso desatar os nós dessa frase para entender o terremoto que a sua presença causa nas estruturas tradicionais de poder deste país.





Há pouco mais de seis anos, em junho de 2020, enquanto o Brasil agonizava sob o peso de recordes trágicos de mortes na pandemia, que dizimavam majoritariamente corpos negros e pardos, e o mundo ecoava o grito por justiça após o assassinato de George Floyd, você, aos 15 anos em Divinópolis, já recusava o lugar da apatia. Naquela postagem solitária, acompanhada de um punho negro cerrado e de um “CHEGA DE NOS MATAREM!”, estava plantada a semente de uma urgência coletiva. O algoritmo da internet pode ter deixado aquela publicação quase invisível na enxurrada de menções da época, mas a história, implacável, cobrou o seu devido curso.