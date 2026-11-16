Cara Ana Elisa,
Quando você afirmou, com a serenidade e a firmeza de quem compreende a profundidade do próprio tempo, que vive "um dia de cada vez, porque eu sei que eu sou o sonho mais sonhado da minha ancestralidade", você não apenas resumiu uma trajetória, você deu contornos filosóficos e políticos à urgência de existir no Brasil contemporâneo. É preciso desatar os nós dessa frase para entender o terremoto que a sua presença causa nas estruturas tradicionais de poder deste país.
Há pouco mais de seis anos, em junho de 2020, enquanto o Brasil agonizava sob o peso de recordes trágicos de mortes na pandemia, que dizimavam majoritariamente corpos negros e pardos, e o mundo ecoava o grito por justiça após o assassinato de George Floyd, você, aos 15 anos em Divinópolis, já recusava o lugar da apatia. Naquela postagem solitária, acompanhada de um punho negro cerrado e de um “CHEGA DE NOS MATAREM!”, estava plantada a semente de uma urgência coletiva. O algoritmo da internet pode ter deixado aquela publicação quase invisível na enxurrada de menções da época, mas a história, implacável, cobrou o seu devido curso.
Sua ascensão meteórica à Câmara dos Deputados, com impressionantes 524.219 votos, a maior votação da história de Minas Gerais logo na sua primeira disputa eleitoral, não é um acidente estatístico, tampouco fruto exclusivo do carisma nas redes sociais, onde você soma mais de 4 milhões de seguidores. É o resultado de uma práxis política sofisticada. Você utilizou as plataformas digitais não para o espetáculo vazio, mas como trincheira pedagógica para escancarar o racismo estrutural, desmascarar a engrenagem violenta da extrema direita e desenhar novos horizontes para o campo progressista.
No entanto, a violência reacionária não tolera a inteligência, a juventude e a altivez de uma mulher negra, estudante de Direito, filha de mãe solo e guardiã das tradições do congado. Na noite da quinta-feira, 8 de outubro de 2026, as ameaças abjetas de morte e estupro que inundaram o seu perfil no antigo Twitter explicitaram o método rasteiro daqueles que tentam silenciar a vanguarda deste país pelo terror. A decisão de desativar a conta não foi um ato de rendição, mas de inteligência tática frente a turmas de anônimos acobertados pela impunidade digital.
O perigo é real, Ana Elisa, e você o encara sem ingenuidade. Mas saiba que a engrenagem que tenta te acuar esbarra na rocha sólida da sua história. Você carrega consigo o peso e a bênção de uma ancestralidade que não cruzou os braços diante da tragédia do mundo, e tem ao seu redor milhões de aliados e aliadas que entendem que ameaçar você é tentar assassinar o futuro do Brasil.
Num momento em que a democracia volta a cambalear sob a sanha autoritária, recuar não é uma opção. E você, filha do congado e voz inconteste de uma geração, continua mostrando que eles não passarão.
Que entre em cena agora, Pequena-Gigante-Menina-Deputada Ana Elisa, o sistema de Justiça e Segurança do seu/nosso país, para identificar e responsabilizar os autores desse crime atroz, que ao te fazer vítima, faz vítima cada mulher desse país.