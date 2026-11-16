A Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória, fez importantes anúncios na última quinta-feira (12). Shopping, centro de convenções, complexo hospitalar e centro automotivo vão ocupar 274 mil metros quadrados da área do entorno do terminal, que tem, ao todo, pouco menos de 1 milhão de m² possíveis de serem utilizados por edificações. Desta forma, praticamente toda a chamada área central do empreendimento, mais próxima das avenidas Adalberto Simão Nader e Dante Michelini, estará ocupada. Um clube de alto padrão, que deve ser confirmado nos próximos meses, deve praticamente fechar o pacote - lembrando que ali já tem escola, igreja e loja de aluguel de veículos.



E o que virá depois disso? A área reservada para grandes operações de varejo, na avenida Fernando Ferrari, ainda tem um terreno a ser ocupado. A Zurich possui negociações adiantadas com uma companhia e o anúncio deve acontecer no decorrer de 2027. O grande "buraco" no projeto está em um espaço de 300 mil m² que margeia a Rodovia Norte Sul, já próximo da Serra.



A concessionária planeja arrendar o terreno para companhias de logística e operadores de carga. Já há alguns interessados, já que a área é muito bem localizada, inclusive com conversas bem adiantadas, mas nada ainda fechado. Há uma preocupação, compartilhada com a Prefeitura de Vitória, dos impactos deste tipo de operação no trânsito. O diálogo está em andamento e ajustes no projeto original podem acontecer.



O masterplan da Zurich para Vitória foi anunciado em abril de 2022 e a expectativa é de que a consolidação dos projetos se dê até 2030. Por ora, tudo caminha dentro do prazo original.