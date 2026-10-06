Após cobrar mudanças na comunicação digital, deputada eleita Ana Elisa tem encontro com Lula

Aos 21 anos, natural de Divinópolis, Minas Gerais, ela recebeu 524.219 votos em sua primeira disputa eleitoral. É a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a deputada federal mais jovem já eleita no País. A influenciadora, que tem cerca de dois milhões de seguidores nas redes sociais, tem dito que o presidente Lula precisa reformular sua comunicação para vencer o segundo turno.