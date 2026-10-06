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Eleições 2026

Após cobrar mudanças na comunicação digital, deputada eleita Ana Elisa tem encontro com Lula

Aos 21 anos, a influenciadora mineira se tornou a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara e a deputada federal mais jovem já eleita no País

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 15:54

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

06 out 2026 às 15:54

BRASÍLIA - A influenciadora e deputada federal eleita por Minas Gerais Ana Elisa (PT-MG) vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir a comunicação digital da campanha no segundo turno. A aproximação ocorre após a petista cobrar mudanças na linguagem utilizada nas redes sociais e defender que a capacidade de alcançar os eleitores nessas plataformas será decisiva na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Ana Elisa embarca para Brasília nesta terça-feira (6) e a reunião está prevista para quarta-feira (7) com participação do deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG). Uma coletiva de imprensa com a deputada eleita foi agendada para a manhã de quinta-feira (8), às 10h, no Brasília Tower Hotel.

Ana Elisa, deputada federal eleita por Minas Gerais
Ana Elisa recebeu 524.219 votos em sua primeira disputa eleitoral. Redes Sociais

Aos 21 anos, natural de Divinópolis, Minas Gerais, ela recebeu 524.219 votos em sua primeira disputa eleitoral. É a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a deputada federal mais jovem já eleita no País. A influenciadora, que tem cerca de dois milhões de seguidores nas redes sociais, tem dito que o presidente Lula precisa reformular sua comunicação para vencer o segundo turno.

Na avaliação dela, resultados econômicos e políticas públicas precisam ser apresentados em uma linguagem capaz de disputar a percepção dos eleitores na internet. Ela também tem criticado o uso de textos extensos nas redes e defendeu formatos como vídeos no feed, Reels e TikTok.

O nome de Ana Elisa foi sugerido pelo vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT), durante a reunião da coordenação da campanha presidencial realizada na segunda-feira (5), em Brasília. Em publicação no X, ele relatou ter proposto a participação da mineira e uma aproximação com torcidas de futebol.

"Na reunião da coordenação de campanha do presidente Lula, fiz duas sugestões: convidar Ana Elisa, deputada federal eleita por MG, para reforçar a comunicação digital e ampliar o diálogo com as torcidas sobre as bets. O futebol é paixão de milhões e exige atenção nesse debate", escreveu.

No Maranhão, Camarão também informou ter telefonado para o governador eleito Eduardo Braide (PSD), seu adversário na disputa estadual. E que buscará seu apoio para a campanha de Lula no 2º turno.

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