Quem é o 1º senador negro do Mississippi em 140 anos e por que tão poucos foram eleitos nos EUA?

Corbis via Getty Images/Getty Images/BBC

Localizado no sul dos EUA , o Mississippi é o que os americanos chamam de "vermelho sólido", ou seja, um Estado que vota sistematicamente nos republicanos. E, neste caso, há décadas.

A última vitória democrata no Mississippi em uma eleição presidencial ocorreu em 1976, com o ex-presidente Jimmy Carter (1924-2024). E o resultado das eleições deste ano também oferece uma forte perspectiva para os políticos não brancos.

O Mississippi tem a população com maior percentual de negros entre todos os Estados americanos: cerca de 38%, segundo os números do censo.

Mas seus eleitores nunca elegeram um governador negro. E, até a apertada vitória de Colom, nunca haviam escolhido um senador negro pelo voto popular.

"Imaginei que Scott Colom atingiria resultados melhores que a maioria dos democratas do Mississippi, mas ainda perderia a eleição", conta à BBC o professor Marvin King, cientista político da Universidade do Mississippi. "Não sei ao certo quantas pessoas previram este resultado."

Não deve surpreender que até os líderes democratas tenham considerado esta corrida para o Senado como perdida ainda na época da organização da campanha. Mas isso não impediu Scott Colom de chegar à vitória.

O democrata Scott Colom foi eleito no Mississippi, onde Donald Trump venceu por 22 pontos de diferença na última eleição presidencial Getty Images

Advogado com 43 anos de idade, Colom já havia derrotado favoritismos anteriormente.

Em 2015, ele foi eleito promotor público do 16° Distrito Judicial do Mississippi, vencendo Forrest Allgood, que ocupava o cargo há quase 30 anos. Ele se tornou a primeira pessoa negra a ser eleita promotor público em um distrito eleitoral de maioria branca, na história do Mississippi.

Como promotor, ele atingiu um índice de condenações de 94%, o que ajudou a projetar uma imagem de firmeza contra o crime junto aos eleitores dos dois partidos, segundo Kings.

Colom também abordou em sua campanha temas relevantes para democratas e republicanos, como o custo de vida e o sistema americano de saúde pública. Ele chegou a ser visto no lado de fora de um comício do presidente Donald Trump, dias antes da eleição.

"Acompanhei o comício de Trump para ouvir, sem fazer suposições", declarou ele à multidão de repórteres que o acompanhava.

"Conversei com eleitores, fiz questões e ouvi o que importa para eles. Quando for eleito, representarei todos os 82 condados e cada cidadão do Mississippi, não importando em quem eles votaram."

Acima de tudo, o candidato fez os eleitores negros irem às urnas. Análises da imprensa americana indicam que o comparecimento no Mississippi nas midterms foi superior ao das eleições presidenciais de 2024. Normalmente, o que ocorre é o contrário.

"Não havia investimento suficiente nas campanhas para realmente atingir as pessoas que talvez não votem com tanta frequência. Por isso, houve [agora] uma campanha real para levar essas pessoas a votar", declarou à BBC o editor-assistente do jornal Mississippi Free Press, Kevin Edwards.

Ele acredita que as conquistas desta campanha são marcantes.

"Este poderá ser observado, digamos, daqui a 20 ou 50 anos como um dos eventos mais significativos da história do Mississippi e dos Estados Unidos", afirma Edwards.

"O Mississippi, é um Estado que, naturalmente, tem uma conhecida e lamentável história de escravidão, discriminação, segregação e violência racial."

E não é só no Mississippi que os candidatos negros para o Senado enfrentaram dificuldades. Desde que o Congresso americano se reuniu pela primeira vez, em 1789, foram escolhidos mais de 2 mil senadores. E, antes de Colom, apenas 14 eram negros.

Passado questionável

O Mississippi e outros Estados do sul dos EUA mantiveram leis de segregação racial por muitas décadas, incluindo a supressão do direito ao voto Getty Images

O Mississippi foi palco de alguns dos capítulos mais sombrios da história americana.

O Estado tinha a maior população escravizada dos Estados Unidos entre os séculos 16 e 19 e ficou ao lado dos Estados confederados do sul, que desejavam manter a escravidão, durante a Guerra Civil Americana (1861-1865).

Mesmo depois do fim da escravidão, centenas de pessoas negras nos Estados do sul dos EUA foram linchadas por acusações de crimes como assassinatos, incêndios criminosos, roubos e vadiagem. Ou foram mortos sem serem acusados de nenhum crime.

O Mississippi registrou o maior número desses assassinatos dentre todos os Estados americanos, segundo a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, um grupo defensor dos direitos civis.

Eles incluíram o infame assassinato de Emmett Till (1941-1955), de 14 anos de idade. Ele apanhou brutalmente e foi morto em seguida, quando uma mulher branca o acusou de tê-la assediado em uma loja.

Mas o Mississippi também trouxe o primeiro senador branco da história dos Estados Unidos.

Em 1870, os legisladores estaduais elegeram o ministro religioso Hiram Rhodes Revels (1827-1901) para representar o Estado no Senado. O voto popular para a câmara alta só foi estabelecido em todo o país em 1913, com a 17ª Emenda à Constituição americana.

Depois de lutar pelos confederados, o Mississippi se esforçou para demonstrar seu compromisso com a defesa dos direitos de milhões de americanos negros libertados da escravidão.

O senador Revels era republicano e ocupou o cargo por apenas um ano. Sua eleição se destinava a preencher uma vaga aberta pela secessão do Mississipi dos Estados Unidos. Ele se recusou a buscar a reeleição e voltou ao seu Estado, para trabalhar como ativista e administrador de uma faculdade local.

Eleito pelo Mississippi, Hiram Revels foi o primeiro senador negro dos Estados Unidos Biblioteca do Congresso dos EUA

"Hiram Rhodes Revels teria ficado imensamente feliz com a notícia" da vitória de Scott Coloms. "Ele teria tido orgulho do Mississippi", declarou por e-mail à BBC Bruce Revels 3°, descendente do senador Revels e autor de um livro sobre seu ancestral: The Black Senator: Sons of Struggle ("O senador negro: filhos da luta", em tradução livre).

O Mississippi também forneceu aos Estados Unidos o segundo senador negro do país, Blanche Kelso Bruce (1841-1898). Ele nasceu na escravidão e cumpriu um mandato completo, entre 1875 e 1881.

O senador Bruce, outro republicano, não conseguiu se reeleger, mas continuou fazendo história quando sua assinatura apareceu nas cédulas de dinheiro americano, como responsável pelo Registro do Tesouro do país.

Os dois senadores exerceram seus mandatos antes das repressivas leis de Jim Crow, que começaram a estabelecer a segregação racial no Mississippi e em outros Estados do sul dos Estados Unidos.

Seriam necessários mais de 80 anos para que outro negro americano chegasse ao Senado do país: o também republicano Edward Brooke (1919-2015), eleito pelo Estado de Massachusetts em 1967.

Nascido na escravidão, Blanche Bruce foi o primeiro político negro a cumprir um mandato completo no Senado americano Getty Images

E, só agora, o Estado do Mississippi elegeu seu segundo senador negro.

"Apesar de ser um Estado com forte população afro-americana, o Mississippi passou por um forte processo de privação do direito de voto, que eliminou os direitos dos negros [por muitas décadas]", explica Revels 3°.

"Isso explica, em grande parte, porque levou tanto tempo para que um homem afro-americano fosse novamente eleito para o Senado."

No seu discurso da vitória, em 11 de novembro, Colom se referiu especificamente ao senador Revels, mencionando seu trabalho como ministro religioso.

"Para mim, esta jornada começou com uma oração", disse ele. "No Mississippi, nossas orações, muitas vezes, mudaram o curso da história."

Barack Obama foi eleito senador pelo Estado de Illinois em 2004. Cinco anos depois, ele assumiria a presidência dos Estados Unidos para cumprir dois mandatos Getty Images

Outros senadores negros incluem Barack Obama , que viria a ser presidente do país por dois mandatos consecutivos (2009-2017), e Kamala Harris , que foi vice-presidente (2021-2025) e candidata à Presidência. Mas, até hoje, apenas 14 senadores negros tomaram posse no Congresso americano.

Para King, esta estatística destaca a importância da vitória de Colom.

"O Mississippi é um Estado que, historicamente, dificulta o voto ao máximo, o que prejudicou desproporcionalmente seus cidadãos negros", explica ele.

"Ver uma pessoa negra representar o Estado na era moderna é histórico, mas também mostra que mudar é possível em toda parte."

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