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Violência

Morre jovem agredida com golpe de enxada pelo ex-padrasto em Itapemirim

Phâmella Barbosa Silva, de 23 anos, estava internada em estado grave; homem não foi localizado pela polícia

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 06:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2026 às 06:46
Phâmela morreu após levar golpe de enxada na cabeça em Itapemirim Polícia Militar/Reprodução

A jovem de 23 anos que estava internada em estado grave após ser agredida pelo ex-padrasto com um golpe de enxada no domingo (15), na comunidade de Ilha do Gato, interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, não resistiu e morreu . Após ser vítima da violência, Phâmella Barbosa Silva foi socorrida para o Hospital Evangélico Litoral Sul e transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Na noite de domingo, após contato da reportagem da TV Gazeta, a irmã da vítima informou a morte dela.


Segundo a Polícia Militar, a enxada utilizada pelo suspeito, de 63 anos, foi encontrada ensanguentada na casa onde aconteceu o crime. Buscas foram feitas nas proximidades, mas o homem havia fugido antes da chegada da equipe. 

Homem tentou ver jovem tomando banho

Uma familiar, que preferiu não se identificar, contou que houve uma briga após o suspeito tentar ver Phâmella no banho. Após o desentendimento entre os dois, houve a agressão. A mãe da vítima ainda tentou separar a briga, mas o ex-marido bateu a cabeça da jovem contra  um murinho na varanda da casa. Em seguida, ele atingiu a enteada com a enxada.


Phâmella não morava na residência, mas costumava ir ao local para visitar os irmãos


O caso, de acordo com a Polícia Civil, está sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.


Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta 

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