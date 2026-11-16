Morre jovem agredida com golpe de enxada pelo ex-padrasto em Itapemirim

Uma familiar, que preferiu não se identificar, contou que houve uma briga após o suspeito tentar ver Phâmella no banho. Após o desentendimento entre os dois, houve a agressão. A mãe da vítima ainda tentou separar a briga, mas o ex-marido bateu a cabeça da jovem contra um murinho na varanda da casa. Em seguida, ele atingiu a enteada com a enxada.





Phâmella não morava na residência, mas costumava ir ao local para visitar os irmãos





O caso, de acordo com a Polícia Civil, está sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.





Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta