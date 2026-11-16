Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/11/2026 A segunda-feira será marcada por novidades, imprevistos e oportunidades para demonstrar carinho (Imagem: celesteici | Shutterstock)

A segunda-feira, segundo o tarot, será marcada por movimentações importantes, novas oportunidades e situações que exigirão mudanças de postura. O dia trará uma combinação interessante entre vontade de conquistar novos espaços e necessidade de preservar aquilo que foi construído.

As cartas “8 de Paus”, “Ás de Paus” e “O Louco” indicam novidades, iniciativas e acontecimentos que poderão acelerar decisões, enquanto “A Torre” e “3 de Espadas” convidam a lidar com imprevistos e sentimentos que precisam ser compreendidos. No campo afetivo, “Cavaleiro de Copas” e “Ás de Copas” favorecem aproximações e demonstrações de carinho, lembrando que também existem oportunidades de renovação emocional.

O conselho para este dia é manter a mente aberta, agir com consciência e compreender que algumas mudanças chegam justamente para mostrar possibilidades que ainda não havíamos considerado.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Paus

Uma conversa inesperada poderá trazer esclarecimentos ou despertar o interesse do ariano por alguém (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

interesse por alguém, especialmente se você estiver esperando uma iniciativa da outra pessoa. A carta “8 de Paus” anuncia uma segunda-feira movimentada, com mensagens, convites e acontecimentos que poderão acelerar situações que estavam paradas. No amor, uma conversa inesperada possivelmente trará esclarecimentos ou despertará o, especialmente se você estiver esperando uma iniciativa da outra pessoa.

Na carreira, respostas profissionais, reuniões e novas demandas exigirão agilidade, sendo importante organizar prioridades para não assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir. A saúde pedirá atenção ao ritmo acelerado e à ansiedade. Os amigos poderão fazer convites de última hora ou trazer notícias que mudarão seus planos para os próximos dias.

Touro — 4 de Ouros

O dia do taurino favorecerá a revisão de gastos, a organização financeira e decisões prudentes (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” indica que a segunda-feira trará preocupação sobre preservar sua estabilidade, especialmente diante de situações que envolvem dinheiro e segurança emocional. No amor, o receio de perder o controle poderá provocar ciúmes ou resistência a mudanças, sendo importante compreender que a confiança não é construída por meio de cobranças constantes.

Na carreira, o dia favorecerá a revisão de gastos, a organização financeira e decisões prudentes, mas será necessário evitar que o medo de arriscar impeça oportunidades interessantes. A saúde pedirá atenção à tensão acumulada e à dificuldade de relaxar. Os amigos poderão sentir sua ausência caso você se feche demais em suas aflições.

Gêmeos — 3 de Espadas

A saúde do geminiano pedirá atenção ao desgaste emocional e à qualidade do descanso (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

atitude da pessoa amada poderá despertar mágoas ou inseguranças, mas será importante distinguir uma decepção pontual de um problema que realmente compromete a relação. A carta “3 de Espadas” indica a possibilidade de enfrentar uma situação emocionalmente desconfortável, especialmente se uma conversa revelar algo diferente daquilo que você esperava. No amor, umaamada poderá despertar mágoas ou inseguranças, mas será importante distinguir uma decepção pontual de um problema que realmente compromete a relação.

Na carreira, críticas, mudanças de planos ou resultados abaixo das expectativas provocarão frustração, sendo fundamental não permitir que um contratempo diminua sua confiança profissional. A saúde pedirá atenção ao desgaste emocional e à qualidade do descanso. Amigos de confiança poderão ajudar você a organizar os sentimentos sem alimentar ressentimentos.

Câncer — 4 de Paus

Conversas sobre planos compartilhados, convivência ou compromissos futuros fortalecerão os vínculos do canceriano (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” anuncia um início de semana favorável para reconhecer conquistas e encontrar segurança nas relações que fazem parte da sua vida. No amor, conversas sobre planos compartilhados, convivência ou compromissos futuros fortalecerão os vínculos, especialmente se houver reciprocidade nas atitudes.

Na carreira, a conclusão de uma etapa importante ou um resultado positivo em equipe poderá trazer satisfação e mostrar que seus esforços estão produzindo resultados. A saúde se beneficiará de uma rotina mais equilibrada e de momentos de tranquilidade. Os amigos ou familiares poderão compartilhar uma notícia especial que merecerá ser comemorada.

Leão — Cavaleiro de Copas

A capacidade de comunicação e a sensibilidade do leonino favorecerão negociações (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

recuperar o romantismo por meio de pequenas atitudes. A carta “Cavaleiro de Copas” traz uma segunda-feira marcada por aproximações, convites e situações que despertarão sentimentos agradáveis. No amor, uma mensagem carinhosa ou demonstração de interesse poderá surpreender. Caso esteja em uma relação, encontrará oportunidades parapor meio de pequenas atitudes.

Na carreira, sua capacidade de comunicação e sensibilidade favorecerão negociações, especialmente em atividades que exigem criatividade ou contato com o público. A saúde se beneficiará de momentos prazerosos que ajudarão a aliviar as pressões da rotina. Entre os amigos, haverá chances de alguém procurar sua companhia ou apresentar um convite interessante para os próximos dias.

Virgem — Ás de Paus

A saúde do virginiano se beneficiará de atividades que movimentem o corpo e renovem a disposição (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” anuncia um início de semana de entusiasmo, criatividade e disposição para colocar em prática ideias que estavam sendo adiadas. No amor, uma atração ganhará intensidade ou uma relação existente encontrará novas maneiras de recuperar a paixão, especialmente se você se permitir agir com mais espontaneidade.

Na carreira, uma proposta, um projeto autoral ou uma oportunidade de assumir uma iniciativa tenderá a despertar motivação e abrir caminhos promissores. A saúde se beneficiará de atividades que movimentem o corpo e renovem a disposição. Os amigos poderão incentivar uma experiência diferente ou colaborar com uma ideia perfeita para sair do papel.

Libra — Pajem de Espadas

Mensagens e conversas despertarão curiosidade no libriano (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

conversas despertarão curiosidade, mas será fundamental evitar interpretações precipitadas ou acompanhar excessivamente as redes sociais de alguém em busca de respostas. A carta “Pajem de Espadas” indica que você poderá começar a semana recebendo informações importantes ou percebendo detalhes que passaram despercebidos. No amor, mensagens e, mas será fundamental evitar interpretações precipitadas ou acompanhar excessivamente as redes sociais de alguém em busca de respostas.

Na carreira, uma oportunidade de aprendizado, pesquisa ou troca de informações ajudará a desenvolver novas habilidades e encontrar soluções para questões pendentes. A saúde pedirá atenção ao excesso de estímulos mentais e à necessidade de fazer pausas. Entre amigos, será importante evitar comentários impulsivos e verificar informações antes de compartilhá-las.

Escorpião — O Louco

Uma ideia ousada ou possibilidade de mudança poderá representar o início de uma experiência interessante ao escorpiano (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

A carta “O Louco” convida a começar a semana com mais abertura para novidades, especialmente em situações nas quais você vinha tentando controlar todos os resultados. No amor, uma aproximação inesperada poderá despertar curiosidade e trazer leveza, mas será importante conhecer melhor a outra pessoa antes de criar expectativas sobre o futuro.

Na carreira, uma ideia ousada ou possibilidade de mudança poderá representar o início de uma experiência interessante, desde que entusiasmo e planejamento caminhem juntos. A saúde se beneficiará de atividades que quebrem a rotina e proporcionem sensação de liberdade. Entre os amigos, alguém irá incentivar um programa diferente ou apresentar pessoas que ampliarão seus horizontes.

Sagitário — Ás de Copas

A saúde do sagitariano se beneficiará de momentos de acolhimento e equilíbrio emocional (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

despertará entusiasmo. Caso esteja em uma relação, encontrará espaço para conversar com mais carinho e deixar para trás pequenos desentendimentos. A carta “Ás de Copas” anuncia uma segunda-feira de renovação emocional, favorecendo encontros, reconciliações e oportunidades de experimentar sentimentos positivos. No amor, uma nova aproximação. Caso esteja em uma relação, encontrará espaço para conversar com mais carinho e deixar para trás pequenos desentendimentos.

Na carreira, uma proposta que desperte identificação pessoal trará motivação, especialmente se estiver relacionada a atividades criativas ou projetos que fizerem sentido para seus valores. A saúde se beneficiará de momentos de acolhimento e equilíbrio emocional. Os amigos poderão surpreender com gestos de afeto ou notícias que trarão alegria.

Capricórnio — A Imperatriz

O dia do capricorniano favorecerá demonstrações de carinho e aproximações mais envolventes (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” traz uma energia de crescimento, criatividade e valorização pessoal, indicando que projetos cultivados com dedicação poderão começar a apresentar resultados. No amor, o dia favorecerá demonstrações de carinho e aproximações mais envolventes, especialmente se você se permitir receber atenção sem sentir que precisa resolver tudo sozinho(a).

Na carreira, ideias criativas, projetos de comunicação ou iniciativas que dependem da sua capacidade de realização poderão ganhar destaque e abrir possibilidades de prosperidade. A saúde pedirá atenção ao autocuidado e às necessidades do corpo. Entre os amigos, alguém irá procurar sua companhia ou reconhecer sua capacidade de acolher e incentivar outras pessoas.

Aquário — A Torre

Uma conversa poderá revelar diferenças importantes e exigir uma revisão de expectativas do aquariano nos relacionamentos (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

fim de uma relação, e sim a oportunidade de construir uma dinâmica mais verdadeira. A carta “A Torre” mostra a possibilidade de uma segunda-feira com mudanças inesperadas, especialmente em situações que pareciam organizadas ou sob controle. No amor, uma conversa poderá revelar diferenças importantes e exigir uma revisão de expectativas, mas isso não significará necessariamente o, e sim a oportunidade de construir uma dinâmica mais verdadeira.

Na carreira, alterações de horários, decisões externas ou problemas de última hora tenderão a exigir flexibilidade e capacidade de reorganização. A saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de não transformar imprevistos em preocupações maiores. Os amigos poderão oferecer ajuda prática ou uma perspectiva diferente para lidar com os acontecimentos.

Peixes — 2 de Paus

Uma possibilidade de expansão, um novo contato profissional ou uma ideia de empreendimento despertará interesse no pisciano (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” convida a começar a semana pensando além das responsabilidades imediatas e a reconhecer oportunidades que podem ampliar seus horizontes. No amor, conversas sobre futuro, viagens ou projetos compartilhados ajudarão a compreender se existe alinhamento entre seus desejos e os da pessoa amada.