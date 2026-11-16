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Tragédia

Mulher é presa por jogar filha de 4 anos de viaduto em SP; criança morreu

A criança caiu na avenida 23 de Maio e pessoas que passavam pelo local chamaram o socorro. Ela não resistiu aos ferimentos

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 07:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2026 às 07:26
Criança morreu após ser arremessada do Viaduto Pedroso, na região central de SP Reprodução
Uma mulher foi presa sob suspeita de jogar a filha de 4 anos do viaduto Pedroso, na Bela Vista, região central de São Paulo, na tarde deste domingo (15).
A criança caiu na avenida 23 de Maio e pessoas que passavam pelo local chamaram o socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.
Guardas-civis metropolitanos que faziam ronda pela região foram avisados por um grupo de pessoas sobre o ocorrido.
A mulher havia sido cercada por testemunhas, que não permitiram que ela deixasse o local, de acordo com a GCM.
Os guardas a detiveram. Ao ser colocada na viatura, a mãe teve uma crise nervosa e precisou ser levada a um hospital, onde recebe atendimento sob escolta. Ela não teve a identidade divulgada.
Após receber alta, ela será encaminhada ao 78º DP (Jardins), onde será registrado o flagrante.
Até a publicação deste texto, a polícia tentava localizar familiares das duas.

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