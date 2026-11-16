Adesão a consórcios cresce, e especialistas dizem que modalidade 'sem juros' pode sair cara

A manutenção dos juros em patamar elevado reacende uma dúvida que é comum entre quem pretende comprar a casa própria ou adquirir um veículo: é melhor recorrer a um financiamento ou a um consórcio?

Enquanto o financiamento permite ao comprador adquirir o bem imediatamente, os juros encarecem a operação, especialmente em períodos de taxas elevadas, como o atual, em que a Selic está em 13,75% ao ano. Já o consórcio não cobra juros, mas não garante acesso imediato ao imóvel ou veículo. O consumidor depende de sorteios ou lances para ser contemplado, o que pode levar anos.

Especialistas apontam que a comparação também deve considerar o custo de oportunidade das parcelas mensais. Com os juros elevados, o consumidor pode optar por guardar o dinheiro e aplicá-lo em investimentos conservadores, como títulos públicos e CDBs (Certificados de Depósitos Bancários). Assim, poderia acumular recursos para dar uma entrada em um imóvel ou reduzir o valor financiado no futuro, por exemplo.

Entre janeiro de 2022 e setembro de 2026, o número de participantes ativos em consórcios cresceu 69,7%, passando de 8,21 milhões para 13,93 milhões, segundo dados da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios). Nos últimos 12 meses, a alta foi de 14,2%.

O economista da Abac Luiz Antonio Barbagallo afirma, no entanto, que os juros elevados não influenciam decisivamente o desempenho do setor. Segundo ele, a relação entre a Selic e as vendas de cotas não é direta. Entre 2013 e 2016, por exemplo, as adesões caíram durante um período de recessão, desemprego e juros elevados, que superaram os 14% em 2016.

Para Barbagallo, a procura pela modalidade depende principalmente da renda e do nível de emprego, além da necessidade de o consumidor adquirir o bem imediatamente ou da possibilidade de esperar.

A publicitária Patrícia Dantas, 46, adquiriu um carro por meio de consórcio após passar quase cinco anos sem veículo. Nesse período, acumulou gastos com transporte por aplicativo e decidiu recorrer à modalidade para comprar um automóvel.

Segundo ela, a administradora Unifisa dividiu o dinheiro que ela havia reservado para dar entrada em um veículo em três cartas de crédito, vinculadas a grupos com histórico de lances mais baixos.

Dantas afirma que chegou a considerar o financiamento, mas desistiu diante de parcelas incompatíveis com seu orçamento. No consórcio, foi contemplada em cerca de um mês, mas ainda terá de arcar com as prestações restantes.

Para ela, a modalidade também funcionou como uma forma de organizar as finanças. "Além de ser um valor que poderia pagar, foi um jeito de ter uma rotina de me forçar a separar um dinheiro. Tenho dificuldade em ter disciplina e guardar."

Para Cristiano Corrêa, professor de finanças do Ibmec, o consórcio é vendido como uma opção sem juros, mas a cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e seguro pode reduzir a atratividade da modalidade.

"Pode acontecer de um consórcio ser mais barato do que um financiamento. Mas a ideia de que não há juros precisa ser afastada. Embora não haja cobrança de juros, existem taxas que podem equilibrar os custos das duas modalidades."

"O que acontece, em geral, é que o consumidor olha para o tamanho da parcela. Compara, por exemplo, uma prestação de R$ 1.000 no consórcio com um valor maior de parcela em um financiamento", afirma.

Corrêa também chama a atenção para o custo de oportunidade dos recursos comprometidos com o consórcio. Segundo ele, as parcelas poderiam ser aplicadas no mercado financeiro, em investimentos de renda fixa atrelados ao CDI, o que permitiria ao consumidor acumular patrimônio.



"Se você tem um contrato de consórcio de cinco anos com taxa de administração de 18%, esse mesmo dinheiro aplicado nesse período em renda fixa poderia render o mesmo ou mais. O problema é que, muitas vezes, a pessoa não tem esse tipo de controle e pensa que, se não fizer uma dívida, não irá guardar. Não é uma questão matemática, é uma questão cultural."

Como funciona o consórcio

No consórcio, um grupo de pessoas contribui mensalmente para formar um fundo comum, administrado por uma empresa que cobra uma taxa de administração. A cada mês, os participantes podem ser contemplados por sorteio ou lance e recebem o crédito para comprar o bem.

Segundo Pierre Oberson de Souza, professor de finanças da FGV Eaesp, a principal vantagem para o consumidor depende do momento em que ocorre a contemplação. Quem recebe o crédito no início do grupo consegue adquirir o bem e continuar pagando as parcelas. Já quem é contemplado apenas no fim pode passar anos contribuindo sem ter acesso ao crédito.

"Quem ganha no começo é compensado por quem perde no final. Por isso, a grande vantagem do consórcio é aleatória, porque pode acontecer ou não", afirma. Souza diz que, em média, os participantes devem contar com a contemplação perto da metade do prazo do grupo.

O professor recomenda ainda que os consumidores avaliem o rendimento que poderiam obter caso aplicassem mensalmente os recursos destinados ao consórcio.

"Os juros altos atuam em dois sentidos, porque o custo de oportunidade do meu dinheiro também aumenta muito. Eu poderia estar investindo esse dinheiro, mas estou colocando no consórcio", afirma.

E o mecanismo de lances?

Quem entra em um consórcio também pode recorrer ao mecanismo de lances para tentar antecipar a contemplação. Nesse modelo, é possível oferecer aportes para aumentar as chances de receber o crédito sem depender do sorteio.

Souza afirma, porém, que quem tem dinheiro disponível para oferecer um lance também pode considerar investir esse valor e, posteriormente, utilizá-lo como entrada em um financiamento.

O que acontece com quem deixa de pagar as parcelas?

Segundo Luiz Savian, diretor da Unifisa, que atua com planos de consórcios, o cliente que cancela o contrato ou deixa de pagar as parcelas deixa de concorrer aos sorteios e lances do grupo ativo.

Em vez de aguardar obrigatoriamente o encerramento do grupo, ele passa a participar de um sorteio mensal realizado exclusivamente entre os desistentes. Quando sua cota é sorteada, recebe a restituição naquele mesmo mês.

Do valor acumulado pago pelo consorciado, o único desconto aplicado é a taxa de administração. Savian explica que a retenção ocorre porque o cliente rompeu o contrato do grupo.