ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Adesão a consórcios cresce, e especialistas dizem que modalidade 'sem juros' pode sair cara
Seu bolso

Adesão a consórcios cresce, e especialistas dizem que modalidade 'sem juros' pode sair cara

Pressa para adquirir o bem e renda disponível influenciam escolha entre financiamento e modalidade de crédito

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 06:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2026 às 06:02
O consórcio funciona como uma poupança conjunta para uma compra programada
O consórcio funciona como uma poupança conjunta para uma compra programada Freepik/Divulgação
A manutenção dos juros em patamar elevado reacende uma dúvida que é comum entre quem pretende comprar a casa própria ou adquirir um veículo: é melhor recorrer a um financiamento ou a um consórcio?
Enquanto o financiamento permite ao comprador adquirir o bem imediatamente, os juros encarecem a operação, especialmente em períodos de taxas elevadas, como o atual, em que a Selic está em 13,75% ao ano. Já o consórcio não cobra juros, mas não garante acesso imediato ao imóvel ou veículo. O consumidor depende de sorteios ou lances para ser contemplado, o que pode levar anos.
Especialistas apontam que a comparação também deve considerar o custo de oportunidade das parcelas mensais. Com os juros elevados, o consumidor pode optar por guardar o dinheiro e aplicá-lo em investimentos conservadores, como títulos públicos e CDBs (Certificados de Depósitos Bancários). Assim, poderia acumular recursos para dar uma entrada em um imóvel ou reduzir o valor financiado no futuro, por exemplo.
Entre janeiro de 2022 e setembro de 2026, o número de participantes ativos em consórcios cresceu 69,7%, passando de 8,21 milhões para 13,93 milhões, segundo dados da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios). Nos últimos 12 meses, a alta foi de 14,2%.
O economista da Abac Luiz Antonio Barbagallo afirma, no entanto, que os juros elevados não influenciam decisivamente o desempenho do setor. Segundo ele, a relação entre a Selic e as vendas de cotas não é direta. Entre 2013 e 2016, por exemplo, as adesões caíram durante um período de recessão, desemprego e juros elevados, que superaram os 14% em 2016.
Para Barbagallo, a procura pela modalidade depende principalmente da renda e do nível de emprego, além da necessidade de o consumidor adquirir o bem imediatamente ou da possibilidade de esperar.
A publicitária Patrícia Dantas, 46, adquiriu um carro por meio de consórcio após passar quase cinco anos sem veículo. Nesse período, acumulou gastos com transporte por aplicativo e decidiu recorrer à modalidade para comprar um automóvel.
Segundo ela, a administradora Unifisa dividiu o dinheiro que ela havia reservado para dar entrada em um veículo em três cartas de crédito, vinculadas a grupos com histórico de lances mais baixos.
Dantas afirma que chegou a considerar o financiamento, mas desistiu diante de parcelas incompatíveis com seu orçamento. No consórcio, foi contemplada em cerca de um mês, mas ainda terá de arcar com as prestações restantes.
Para ela, a modalidade também funcionou como uma forma de organizar as finanças. "Além de ser um valor que poderia pagar, foi um jeito de ter uma rotina de me forçar a separar um dinheiro. Tenho dificuldade em ter disciplina e guardar."
Para Cristiano Corrêa, professor de finanças do Ibmec, o consórcio é vendido como uma opção sem juros, mas a cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e seguro pode reduzir a atratividade da modalidade.
"Pode acontecer de um consórcio ser mais barato do que um financiamento. Mas a ideia de que não há juros precisa ser afastada. Embora não haja cobrança de juros, existem taxas que podem equilibrar os custos das duas modalidades."
"O que acontece, em geral, é que o consumidor olha para o tamanho da parcela. Compara, por exemplo, uma prestação de R$ 1.000 no consórcio com um valor maior de parcela em um financiamento", afirma.
Corrêa também chama a atenção para o custo de oportunidade dos recursos comprometidos com o consórcio. Segundo ele, as parcelas poderiam ser aplicadas no mercado financeiro, em investimentos de renda fixa atrelados ao CDI, o que permitiria ao consumidor acumular patrimônio.
"Se você tem um contrato de consórcio de cinco anos com taxa de administração de 18%, esse mesmo dinheiro aplicado nesse período em renda fixa poderia render o mesmo ou mais. O problema é que, muitas vezes, a pessoa não tem esse tipo de controle e pensa que, se não fizer uma dívida, não irá guardar. Não é uma questão matemática, é uma questão cultural."

Como funciona o consórcio
No consórcio, um grupo de pessoas contribui mensalmente para formar um fundo comum, administrado por uma empresa que cobra uma taxa de administração. A cada mês, os participantes podem ser contemplados por sorteio ou lance e recebem o crédito para comprar o bem.
Segundo Pierre Oberson de Souza, professor de finanças da FGV Eaesp, a principal vantagem para o consumidor depende do momento em que ocorre a contemplação. Quem recebe o crédito no início do grupo consegue adquirir o bem e continuar pagando as parcelas. Já quem é contemplado apenas no fim pode passar anos contribuindo sem ter acesso ao crédito.
"Quem ganha no começo é compensado por quem perde no final. Por isso, a grande vantagem do consórcio é aleatória, porque pode acontecer ou não", afirma. Souza diz que, em média, os participantes devem contar com a contemplação perto da metade do prazo do grupo.
O professor recomenda ainda que os consumidores avaliem o rendimento que poderiam obter caso aplicassem mensalmente os recursos destinados ao consórcio.
"Os juros altos atuam em dois sentidos, porque o custo de oportunidade do meu dinheiro também aumenta muito. Eu poderia estar investindo esse dinheiro, mas estou colocando no consórcio", afirma.
E o mecanismo de lances?
Quem entra em um consórcio também pode recorrer ao mecanismo de lances para tentar antecipar a contemplação. Nesse modelo, é possível oferecer aportes para aumentar as chances de receber o crédito sem depender do sorteio.
Souza afirma, porém, que quem tem dinheiro disponível para oferecer um lance também pode considerar investir esse valor e, posteriormente, utilizá-lo como entrada em um financiamento.
O que acontece com quem deixa de pagar as parcelas?
Segundo Luiz Savian, diretor da Unifisa, que atua com planos de consórcios, o cliente que cancela o contrato ou deixa de pagar as parcelas deixa de concorrer aos sorteios e lances do grupo ativo.
Em vez de aguardar obrigatoriamente o encerramento do grupo, ele passa a participar de um sorteio mensal realizado exclusivamente entre os desistentes. Quando sua cota é sorteada, recebe a restituição naquele mesmo mês.
Do valor acumulado pago pelo consorciado, o único desconto aplicado é a taxa de administração. Savian explica que a retenção ocorre porque o cliente rompeu o contrato do grupo.
"O consórcio é feito para ter continuidade, não para ser interrompido. O cancelamento, porém, é algo que acontece. Procuramos sempre orientar o cliente a não assumir um compromisso além do que pode pagar. A recomendação é que ele escolha uma parcela que caiba no bolso", afirma.

Veja Também 

Diálagos.ag. Espírito Santo: parque Logístico do Brasil

'ES precisa criar zona para portos inspirada em modelo internacional', diz especialista da USP

Imagem de destaque

Primeira fase de obras da BR 262 terá custo de R$ 1,5 bi; edital sai em dezembro

Conta de luz da EDP Espírito Santo: consumidores vão ajudar a pagar empréstimo em 65 meses

EDP negocia compra da Luz e Força Santa Maria no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o 1º senador negro do Mississippi em 140 anos e por que tão poucos foram eleitos nos EUA?
Imagem de destaque
Morre jovem agredida com golpe de enxada pelo ex-padrasto em Itapemirim
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/11/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.