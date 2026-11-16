Fim da escala 6x1: o que muda nos contratos com o poder público

A norma aplica-se a acordos de licitações, concessões, parcerias público-privadas e demais ferramentas de cooperação com o setor privado. Se o aditamento não vier, os empregados passam a ser abrangidos pelas novas regras ao fim de um ano, com salário preservado. Já os contratos aditados em até dois meses da publicação devem observar a redução da jornada e o aumento do repouso desde o início das vigências da emenda.





É importante esclarecer que não se trata de reajuste nem de repactuação, mas de reequilíbrio econômico-financeiro, e a causa é um fato do príncipe. Há um evento superveniente, de origem estatal, que altera a equação do contrato, o que atrai o restabelecimento do equilíbrio previsto no art. 124, II, “d”, da Lei 14.133/2021.





Um efeito que merece nossa atenção é a isonomia. Um empregado já alocado em contrato vigente pode permanecer no regime antigo por mais tempo, enquanto outro, contratado em janeiro para o mesmo posto e no mesmo órgão, já ingressa no regime novo. Não apontando inconstitucionalidade, neste particular, podemos pensar que a isonomia é afetada e, por isso, muitos órgãos devem aditar seus contratos sem aguardar o fim do prazo máximo. Tal medida também encontra os interesses das empresas que podem aproveitar o prazo de dois meses do § 3º para suas adequações.