Bicicleta elétrica 2026: as melhores para cada estilo de vida

De passeio a trilha: o mercado de bicicletas elétricas no Brasil ultrapassou 300 mil unidades em circulação em 2025, segundo a Aliança Bike. . Crédito: Gerada por IA

Você já parou para contar quantas bicicletas elétricas passaram pelo seu caminho hoje? Há dois anos essa pergunta não faria sentido para a maioria dos brasileiros. Hoje, faz. O que era novidade virou rotina nas ruas, ciclovias e nos condomínios, e os números confirmam essa virada: em 2024 o Brasil registrou 212 mil novas unidades comercializadas, com frota estimada em mais de 300 mil bicicletas em circulação, segundo o Boletim Técnico da Aliança Bike de 2025. A bicicleta elétrica não é mais uma aposta no futuro. É uma escolha do presente.

Com o crescimento, o mercado ficou barulhento. São dezenas de marcas, centenas de modelos, usados ou zerados, e especificações que parecem idênticas em embalagens muito diferentes. A distância entre uma boa compra e um erro caro ficou menor do que parece.

O Clube A Gazeta selecionou cinco modelos que se destacam em 2026 por razões objetivas e distintas entre si. Cada um tem um motivo claro para estar nesta lista, e dizemos exatamente qual é. Não queremos empurrar o modelo mais caro. Queremos que você compre o modelo certo.

Cinco bikes. Cinco motivos. Uma escolha mais fácil.

Caloi E-Vibe Rush: bicicleta elétrica urbana com pedal assistido O principal lançamento da Caloi para 2025 e 2026, segundo a Bikemagazine (novembro de 2025). Quadro de alumínio 6061 desenvolvido e fabricado no Brasil, motor Caloi C40 de 250W e 40Nm com pedal assistido e bateria removível de 36V com entrada USB-A para carregar o celular. Câmbio Shimano Tourney de 7 velocidades e freios hidráulicos Logan M500. Nota importante: a E-Vibe Rush possui acelerador integrado nas especificações técnicas oficiais. Pela Resolução CONTRAN n. 996/2023, modelos com acelerador manual independente podem ser classificados como autopropelidos. Verifique a classificação com a Caloi antes de comprar se este ponto for relevante para o seu uso. Compre no Mercado Livre INOW V20: bicicleta elétrica 750W com alarme e display colorido A E-bike V20 750W combina design robusto com desempenho silencioso e potente de 750W, ideal para quem busca velocidade de até 45 km/h, conforto e economia no dia a dia. Com estrutura em aço reforçado, freios a disco dianteiro e traseiro, pneu Aro 20 e bateria de 48V, você garante segurança e autonomia de longa distância para explorar a cidade com liberdade. Classifica-se como autopropelido pela Resolução CONTRAN n. 996/2023 , exigindo verificação da situação legal antes do uso. Sistema de alarme e chaves, display colorido. Compre no Mercado Livre INOW V40 Pro: bicicleta elétrica 1000W com NFC e segurança integrada Um dos mais vendidos no Mercado Livre no segmento de alta potência nos primeiros meses de 2026. O diferencial é o sistema de segurança de série: alarme com ativação automática, trava eletrônica na roda traseira e desbloqueio por NFC. Motor de 1.000W, bateria 48V e autonomia declarada de até 60 km por carga. Pneus Kenda 20x4 polegadas, câmbio Shimano 7v e freios hidráulicos a disco. Suporta até 150 kg. Compre no Mercado Livre Honeywhale S6-S: bicicleta elétrica dobrável para mobilidade urbana A Honeywhale S6-S resolve um problema que os modelos maiores não conseguem: cabe no porta-malas, no corredor do apartamento e embaixo da mesa do escritório. O quadro dobrável em alumínio pesa 25,5 kg e se fecha em segundos, sem ferramentas. Motor com potência nominal de 350W e pico de 750W, velocidade máxima de 35 km/h, autonomia de 35 a 40 km por carga e bateria de lítio 48V 10Ah removível com proteção IP54. Freios a disco dianteiro e traseiro, farol LED e suporte de até 125 kg. Compre no Mercado Livre Oggi Big Wheel 8.2: e-bike para trilha com motor central e custo-benefício premium Motor central Oggi T-110 com 250W de potência e 110Nm de torque, um dos maiores disponíveis no mercado nacional para e-MTB. O posicionamento central distribui o peso de forma simétrica e melhora o comportamento em curvas, vantagem que o motor no cubo da roda não oferece. Câmbio Shimano CUES 10v desenvolvido para mountain bike elétrica, suspensão SunTour XCR air 100mm e quadro alumínio 6061 T6. Bateria 36V 504Wh com autonomia de 20 a 60 km. Compre no Mercado Livre

Atenção na classificação legal pela Resolução CONTRAN n. 996/2023

Para ser classificada como bicicleta elétrica comum (sem CNH, sem emplacamento, sem seguro obrigatório), o veículo precisa atender aos quatro critérios simultaneamente:

Potência nominal de até 1.000W; Velocidade máxima de até 32 km/h com assistência do motor; Funcionamento exclusivo por pedal assistido, sem acelerador manual — modelos com acelerador independente são classificados como autopropelidos ou ciclomotores; Equipamentos obrigatórios: campainha, sinalização noturna dianteira, lateral e traseira, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Verifique as especificações do modelo escolhido e, em caso de dúvida, consulte a documentação do fabricante.

O que checar antes de fechar a compra de qualquer bicicleta elétrica

Nota fiscal e garantia: Sem nota fiscal, sem garantia válida e sem acesso aos programas de seguro e suporte das marcas. Não existe preço baixo que justifique comprar sem documento.

Assistência técnica: Confirme se a marca tem autorizada na sua cidade antes de comprar. O prazo de manutenção sobe muito quando a bike precisa ser enviada para outra praça.

Bateria removível: Permite carregar em qualquer tomada e facilita a substituição quando a célula perde capacidade. Baterias de lítio bem conservadas duram entre 500 e 1.000 ciclos completos de carga.

Custo por km: Considerando a tarifa média de eletricidade residencial no Brasil, uma recarga completa de uma bateria (48v 10Ah) custaria cerca de R$ 0,40 a R$ 0,50. Economia expressiva em relação a combustível, aplicativo ou vale-transporte.

O mercado de bicicletas elétricas em 2026 é mais maduro, mais regulamentado e mais competitivo do que em qualquer momento anterior. Comprar com critério, nota fiscal e assistência acessível é o filtro mais eficiente que existe. O resto é escolha.

A Gazeta integra o Saiba mais