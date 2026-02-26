Bicicleta elétrica 2026: as melhores para cada estilo de vida

Você já parou para contar quantas bicicletas elétricas passaram pelo seu caminho hoje? Há dois anos essa pergunta não faria sentido para a maioria dos brasileiros. Hoje, faz. O que era novidade virou rotina nas ruas, ciclovias e nos condomínios, e os números confirmam essa virada: em 2024 o Brasil registrou 212 mil novas unidades comercializadas, com frota estimada em mais de 300 mil bicicletas em circulação, segundo o Boletim Técnico da Aliança Bike de 2025. A bicicleta elétrica não é mais uma aposta no futuro. É uma escolha do presente.
Com o crescimento, o mercado ficou barulhento. São dezenas de marcas, centenas de modelos, usados ou zerados, e especificações que parecem idênticas em embalagens muito diferentes. A distância entre uma boa compra e um erro caro ficou menor do que parece.
O Clube A Gazeta selecionou cinco modelos que se destacam em 2026 por razões objetivas e distintas entre si. Cada um tem um motivo claro para estar nesta lista, e dizemos exatamente qual é. Não queremos empurrar o modelo mais caro. Queremos que você compre o modelo certo.
Cinco bikes. Cinco motivos. Uma escolha mais fácil.
Atenção na classificação legal pela Resolução CONTRAN n. 996/2023
Para ser classificada como bicicleta elétrica comum (sem CNH, sem emplacamento, sem seguro obrigatório), o veículo precisa atender aos quatro critérios simultaneamente:
- Potência nominal de até 1.000W;
- Velocidade máxima de até 32 km/h com assistência do motor;
- Funcionamento exclusivo por pedal assistido, sem acelerador manual — modelos com acelerador independente são classificados como autopropelidos ou ciclomotores;
- Equipamentos obrigatórios: campainha, sinalização noturna dianteira, lateral e traseira, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Verifique as especificações do modelo escolhido e, em caso de dúvida, consulte a documentação do fabricante.
O que checar antes de fechar a compra de qualquer bicicleta elétrica
Nota fiscal e garantia: Sem nota fiscal, sem garantia válida e sem acesso aos programas de seguro e suporte das marcas. Não existe preço baixo que justifique comprar sem documento.
Assistência técnica: Confirme se a marca tem autorizada na sua cidade antes de comprar. O prazo de manutenção sobe muito quando a bike precisa ser enviada para outra praça.
Bateria removível: Permite carregar em qualquer tomada e facilita a substituição quando a célula perde capacidade. Baterias de lítio bem conservadas duram entre 500 e 1.000 ciclos completos de carga.
Custo por km: Considerando a tarifa média de eletricidade residencial no Brasil, uma recarga completa de uma bateria (48v 10Ah) custaria cerca de R$ 0,40 a R$ 0,50. Economia expressiva em relação a combustível, aplicativo ou vale-transporte.
O mercado de bicicletas elétricas em 2026 é mais maduro, mais regulamentado e mais competitivo do que em qualquer momento anterior. Comprar com critério, nota fiscal e assistência acessível é o filtro mais eficiente que existe. O resto é escolha.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.