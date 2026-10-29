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Rodrigo Reis

Artigo de Opinião

É diretor do Sinoreg-ES
Rodrigo Reis

Atos Notariais Eletrônicos e E-Notariado: inovação com segurança jurídica no Brasil

Trata-se de uma evolução que mantém a essência do notariado latino — baseada na fé pública e na prevenção de litígios
Rodrigo Reis
É diretor do Sinoreg-ES

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 15:13

Publicado em 

29 out 2026 às 15:13

A transformação digital dos serviços notariais no Brasil representa um dos mais relevantes avanços institucionais das últimas décadas. Com a edição do Provimento nº 100/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consolidou-se o sistema de atos notariais eletrônicos por meio da plataforma E-Notariado, permitindo que escrituras, procurações e diversos outros atos sejam realizados integralmente em ambiente digital, com plena validade jurídica.


O E-Notariado foi concebido como uma infraestrutura nacional padronizada, capaz de interligar os tabeliães de notas, viabilizar a prática de atos eletrônicos e assegurar o tráfego seguro de dados e documentos. 


Entre suas funcionalidades estão a videoconferência para captação da vontade das partes, a assinatura digital notarizada, a identificação biométrica e a emissão de certificados digitais vinculados à atuação do notário  ￼.

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Os números demonstram a dimensão dessa transformação: desde sua implementação, mais de 1,5 milhão de atos notariais já foram realizados de forma totalmente online no Brasil, incluindo centenas de milhares de escrituras, procurações e reconhecimentos de assinatura digital. Esse volume evidencia a rápida adesão da sociedade ao modelo eletrônico e a confiança depositada na atuação notarial digital  ￼.


Na prática, isso significa que o cidadão pode realizar atos notariais sem sair de casa, com o mesmo nível de segurança jurídica dos atos presenciais. O sistema garante autenticidade, integridade e rastreabilidade das operações, utilizando tecnologias como certificação digital e blockchain (Notarchain), o que reduz significativamente riscos de fraude e aumenta a confiabilidade dos documentos eletrônicos  ￼.


Além disso, ferramentas como o Cadastro Único de Clientes do Notariado (CCN) e a Central Notarial de Autenticação Digital (CENAD) ampliam a capacidade de identificação e validação dos usuários, promovendo maior eficiência e segurança. O reconhecimento de assinaturas eletrônicas por meio do módulo E-Not Assina, por exemplo, constitui inovação relevante ao conferir fé pública à assinatura digital, equiparando-a, em termos jurídicos, ao reconhecimento de firma tradicional.

O tabelião acabou fazendo o cidadão assinar documento em que comprova ser homem. Divulgação

Outro ponto essencial é que os atos eletrônicos possuem eficácia plena perante registros públicos, instituições financeiras e a administração pública, conforme previsto na regulamentação do CNJ. Isso reforça o papel do notariado como garantidor da segurança jurídica também no ambiente digital.


Assim, o E-Notariado não apenas moderniza os cartórios, mas também democratiza o acesso aos serviços, reduz custos operacionais e amplia a cidadania, permitindo que pessoas em qualquer localidade possam exercer seus direitos com agilidade, segurança e validade legal. 


Trata-se de uma evolução que mantém a essência do notariado latino — baseada na fé pública e na prevenção de litígios — agora aliada às mais avançadas tecnologias digitais.

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