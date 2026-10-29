Atos Notariais Eletrônicos e E-Notariado: inovação com segurança jurídica no Brasil

A transformação digital dos serviços notariais no Brasil representa um dos mais relevantes avanços institucionais das últimas décadas. Com a edição do Provimento nº 100/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consolidou-se o sistema de atos notariais eletrônicos por meio da plataforma E-Notariado, permitindo que escrituras, procurações e diversos outros atos sejam realizados integralmente em ambiente digital, com plena validade jurídica.





O E-Notariado foi concebido como uma infraestrutura nacional padronizada, capaz de interligar os tabeliães de notas, viabilizar a prática de atos eletrônicos e assegurar o tráfego seguro de dados e documentos.





Entre suas funcionalidades estão a videoconferência para captação da vontade das partes, a assinatura digital notarizada, a identificação biométrica e a emissão de certificados digitais vinculados à atuação do notário ￼.