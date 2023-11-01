É verdade que sempre chove no Dia de Finados? Entenda

Data dedicada pelos católicos aos entes falecidos, o Dia de Finados é feriado nacional em 2 de novembro, que, neste ano, cai no sábado. Além do viés religioso, a data é popularmente associada a um dia fechado e com chuva. Mas por que isso acontece? Até que ponto é verdade que sempre chove nesse dia?
O meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), disse que ao longo de 40 anos de estudo do órgão, em 20 anos houve registro de precipitações em 2 de novembro no Espírito Santo.
Segundo o meteorologista, a probabilidade de chover no Dia de Finados acaba sendo mais alta porque no mês de novembro ocorrem muitas precipitações no Estado. “O feriado dá uma sensação de uma situação mais reflexiva e as pessoas associam às condições do tempo a essa data. Novembro é o mês mais chuvoso do ano, de acordo com a climatologia”, contou.
Para este ano, segundo a meteorologia do Incaper, a tendência é mais uma vez de chuvas esparsas por todas as regiões capixabas. Vale destacar que ao longo da semana, o Estado se manteve sob alertas de chuvas, cenário que se mantém até a manhã deste sábado.