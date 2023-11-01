É verdade que sempre chove no Dia de Finados? Entenda

Data dedicada pelos católicos aos entes falecidos, o Dia de Finados é feriado nacional em 2 de novembro, que, neste ano, cai no sábado. Além do viés religioso, a data é popularmente associada a um dia fechado e com chuva. Mas por que isso acontece? Até que ponto é verdade que sempre chove nesse dia?

Segundo o meteorologista, a probabilidade de chover no Dia de Finados acaba sendo mais alta porque no mês de novembro ocorrem muitas precipitações no Estado. “O feriado dá uma sensação de uma situação mais reflexiva e as pessoas associam às condições do tempo a essa data. Novembro é o mês mais chuvoso do ano, de acordo com a climatologia”, contou.