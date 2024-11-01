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Sol ou chuva?

Dia de Finados e Enem: veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Feriado de 2 de novembro, que neste ano cai sábado, é lembrado por sempre ter chuva na data; veja como fica o tempo nesse dia e no domingo (3) de Enem

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 09:13

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

01 nov 2024 às 09:13
Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória
Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Data que homenageia pessoas que já morreram, o Dia de Finados neste ano cai no sábado (2) e, tradicionalmente, normalmente chove na data. No mesmo fim de semana do feriado católico será realizado o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece domingo (3). E será que vai ter chuva ou sol nesses dias? Veja o que aponta a previsão do tempo.
Para o sábado (2) está previsto sol entre nuvens para todo o Espírito Santo, podendo ter chuvas esparsas em alguns momentos em na maioria das regiões capixabas, mas, conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é que não chova na Grande Vitória. As temperaturas devem ficar entre 20 °C e 26 °C. Em Vitória, mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.
Previsão do tempo para o Dia de Finados
Previsão do tempo para o Dia de Finados Crédito: Incaper
Na Região Sul do Estado, o sol também aparece entre nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas à tarde, exceto no litoral. Em áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19 °C e 31 °C, enquanto nas áreas altas, os termômetros ficam entre 17 °C e 22 °C. A Região Serrana terá um sábado de sol entre nuvens, com chuvas rápidas à tarde. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas vão de 18 °C a 25 °C; nas regiões mais altas, entre 15 °C e 22 °C.
No Norte capixaba, o dia será marcado por sol entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos. As temperaturas variam entre 22°C e 28°C. A Região Noroeste também terá sol entre nuvens e chuvas esparsas. Em áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 21°C e 28°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 20°C a 26°C. Na Região Nordeste, o sábado segue com sol entre nuvens e possíveis chuvas ao longo do dia. As temperaturas oscilam entre 21°C e 29°C.

Domingo de Enem

Já no domingo de Enem, o sol deve aparecer entre muitas nuvens pelo Estado, segundo o Incaper. Também são esperadas chuvas esparsas em alguns momentos por todas as regiões capixabas. A temperatura deve cair em todo Estado. A empresa de meteorologia Climatempo reforça a previsão de sol entre nuvens e dá a porcentagem de 81% de chance de chuva no Espírito Santo.

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