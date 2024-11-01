Dia de Finados e Enem: veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Data que homenageia pessoas que já morreram, o Dia de Finados neste ano cai no sábado (2) e, tradicionalmente, normalmente chove na data. No mesmo fim de semana do feriado católico será realizado o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , que acontece domingo (3). E será que vai ter chuva ou sol nesses dias? Veja o que aponta a previsão do tempo.

Para o sábado (2) está previsto sol entre nuvens para todo o Espírito Santo, podendo ter chuvas esparsas em alguns momentos em na maioria das regiões capixabas, mas, conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é que não chova na Grande Vitória. As temperaturas devem ficar entre 20 °C e 26 °C. Em Vitória, mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.

Previsão do tempo para o Dia de Finados Crédito: Incaper

Na Região Sul do Estado, o sol também aparece entre nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas à tarde, exceto no litoral. Em áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19 °C e 31 °C, enquanto nas áreas altas, os termômetros ficam entre 17 °C e 22 °C. A Região Serrana terá um sábado de sol entre nuvens, com chuvas rápidas à tarde. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas vão de 18 °C a 25 °C; nas regiões mais altas, entre 15 °C e 22 °C.



No Norte capixaba, o dia será marcado por sol entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos. As temperaturas variam entre 22°C e 28°C. A Região Noroeste também terá sol entre nuvens e chuvas esparsas. Em áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 21°C e 28°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 20°C a 26°C. Na Região Nordeste, o sábado segue com sol entre nuvens e possíveis chuvas ao longo do dia. As temperaturas oscilam entre 21°C e 29°C.

Domingo de Enem