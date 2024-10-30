Dia de Finados: veja o que funciona na Grande Vitória

O Dia de Finados, importante celebração para homenagear aqueles que já morreram, ocorre no próximo sábado (2). Apesar de cair no fim de semana, o funcionamento de comércios, shoppings, supermercados e serviços públicos sofrerá alterações. Para te ajudar na programação, A Gazeta realizou um levantamento na Grande Vitória. Confira a seguir o que funciona e o que não funciona:
Shoppings
Shopping Vitória
- Lojas e stands: das 14h às 21h, mas facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h;
- Alimentação (lojas, stands e quiosques) e lazer: das 11h às 22h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Boulevard Shopping Vila Velha
- Lojas e quiosques: 13h às 22h;
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;
- Supermercado Extrabom: 9h às 21h;
- Academia: 08 às 12h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Vila Velha
- Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo das 10h às 13h e das 21h às 22h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Lazer: conforme a programação;
- Carrefour: 11h às 21h;
- Academia: 8h às 17h;
Shopping Norte Sul
- Lojas e quiosques: 13h às 19h;
- Praça de alimentação: 11h às 21h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões
Shopping Moxuara
- Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo das 11h às 13h;
- Alimentação: 11h às 22h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Praia da Costa
- Lojas e quiosques: 13h às 22h;
- Alimentação e lazer: 11h às 22h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Mestre Álvaro
- Lojas e quiosques: 12h às 21h, mas facultativo de 12h às 13h;
- Alimentação e lazer: 11h às 22h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Montserrat
- Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo de 11h às 13h.
- Alimentação e lazer: 11h às 22h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Masterplace Mall
- Lojas: abertura facultativa das 9h às 18h;
- Academia: Funcionamento das 8h às 17h;
- Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 18h.
Supermercados
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que a abertura das lojas no Dia de Finados deverá ser das 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. Para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre o funcionamento dos supermercados nos feriados, vale o que estiver estabelecido no acordo.
Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Todas as lojas irão funcionar de 8h às 18h, exceto:
- Plaza: 8h às 19h;
- Boulevard: 9h às 21h;
- Guarapari Extracenter: 8h às 20h;
- Praia do Morro: 7h às 20h.
Perim
- Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.
Supermercados BH
- Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.
Prefeituras
Vitória
- Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão.
- As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h;
- O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h;
- A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todas as regiões da capital;
- A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;
- Os parques urbanos da capital, como a Pedra da Cebola, Moscoso e Horto de Maruípe, funcionarão das 5 às 22h. Já os naturais, como a Gruta da Onça, Fonte Grande e Baía Noroeste, abrirão das 8 às 17h.
Serra
- A Prefeitura da Serra informou que somente os serviços essenciais serão mantidos nesse dia.
- Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;
- Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;
- Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;
- Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;
- Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h);
- Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.
Viana
- A Prefeitura de Viana informa que durante o feriado não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;
- Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;
- O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);
- Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas;
- O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071;
- Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;
- O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446.
Vila Velha
- Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;
- Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;
- Ouvidoria Municipal - telefone 162.
- Auxílio-Funeral – das 8h às 20h – (27) 98814 0266;
- Serviços Urbanos – A coleta vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.
Cariacica
- Serão mantidos todos os serviços essenciais à população, como o atendimento médico nos Prontos Atendimentos, coleta de lixo, Defesa Civil, Necrópole, entre outros que operam em regime de plantão;
- PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;
- Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);
- Os cemitérios vão funcionar em horário estendido de 6h as 18h. A coordenação de Necrópole, por sua vez, vai atender das 7h até às 18h.
Guarapari
- A Prefeitura de Guarapari informou que apenas os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão, e que não admitem paralisação, funcionarão normalmente.
Comércio de rua
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) esclareceu que cada estabelecimento ou associação comercial define o horário de funcionamento no feriado.
No Polo da Glória as lojas irão funcionar de 9h às 16h.
Bancos
A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.