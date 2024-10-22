Feriados em 2024: saiba quais são os próximos dias de folga deste ano

Confira os próximos feriados de 2024 Crédito: Freepik

Com a chegada do fim do ano, é hora de se planejar para férias, viagens e momentos em família. Antes da chegada de 2025, o ano ainda conta com quatro feriados nacionais, sendo que dois deles podem render folgas prolongadas.

Confira as datas abaixo:

2 de novembro: Finados (sábado);

Finados (sábado); 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);



Proclamação da República (sexta-feira); 20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira);



Consciência Negra (quarta-feira); 24 de dezembro: Véspera de Natal (terça-feira, sendo ponto facultativo após às 14h);



Véspera de Natal (terça-feira, sendo ponto facultativo após às 14h); 25 de dezembro: Natal (quarta-feira);



Natal (quarta-feira); 31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (terça-feira, sendo ponto facultativo após às 14h);



Neste mês de outubro, o calendário nacional ainda conta com outras datas comemorativas. Entretanto, elas não são consideradas como feriado.

23 de outubro: Dia da Força Aérea Brasileira;

Dia da Força Aérea Brasileira; 24 de outubro: Dia da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU);



Dia da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU); 25 de outubro: Dia Internacional contra a Exploração da Mulher;



Dia Internacional contra a Exploração da Mulher; 28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);



Dia do Servidor Público (ponto facultativo); 29 de outubro: Dia Nacional do Livro;



Dia Nacional do Livro; 31 de outubro: Dia Nacional da Poesia;



Como saber se tenho direito à folga?

Nos feriados nacionais, trabalhadores de todas as categorias têm direito à folga. A exceção é para os profissionais que atuam em áreas consideradas essenciais ou de interesse público, como os da saúde e segurança pública.

Caso o empregado trabalhe em feriado terá direito a folgar em outro dia, como forma de compensar o trabalho no feriado ou a receber remuneração em dobro, caso o empregador não lhe dê a folga compensatória.