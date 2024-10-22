Feriados em 2024: saiba quais são os próximos dias de folga deste ano

Com a chegada do fim do ano, é hora de se planejar para férias, viagens e momentos em família. Antes da chegada de 2025, o ano ainda conta com quatro feriados nacionais, sendo que dois deles podem render folgas prolongadas.
Confira as datas abaixo:
- 2 de novembro: Finados (sábado);
- 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);
- 20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira);
- 24 de dezembro: Véspera de Natal (terça-feira, sendo ponto facultativo após às 14h);
- 25 de dezembro: Natal (quarta-feira);
- 31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (terça-feira, sendo ponto facultativo após às 14h);
Neste mês de outubro, o calendário nacional ainda conta com outras datas comemorativas. Entretanto, elas não são consideradas como feriado.
- 23 de outubro: Dia da Força Aérea Brasileira;
- 24 de outubro: Dia da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU);
- 25 de outubro: Dia Internacional contra a Exploração da Mulher;
- 28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);
- 29 de outubro: Dia Nacional do Livro;
- 31 de outubro: Dia Nacional da Poesia;
Como saber se tenho direito à folga?
Nos feriados nacionais, trabalhadores de todas as categorias têm direito à folga. A exceção é para os profissionais que atuam em áreas consideradas essenciais ou de interesse público, como os da saúde e segurança pública.
Caso o empregado trabalhe em feriado terá direito a folgar em outro dia, como forma de compensar o trabalho no feriado ou a receber remuneração em dobro, caso o empregador não lhe dê a folga compensatória.
Se a empresa estiver incluída na relação de atividades indispensáveis por lei ou normas coletivas, empregado poderá levar uma advertência caso falte ao serviço ou mesmo ser demitido, se já tiver sido alertado em outras ocasiões.