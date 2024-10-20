Caminhada em Camburi alerta sobre importância dos cuidados paliativos

Chamar a atenção da população e da classe médica sobre a importância dos cuidados paliativos. Com esse objetivo, dezenas de pessoas se reuniram em uma caminhada na manhã deste domingo (20), na Praia de Camburi , em Vitória. O evento também marcou a comemoração do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que é celebrado sempre no segundo sábado de outubro. Este ano, a data caiu no último dia 12.

A vice-presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos do Espírito Santo (AECP-ES), Roberta Coelho Trancoso de Castro, explica que essa é uma área da Medicina que trabalha com o auxílio a pacientes que enfrentam alguma situação ou doença que limita a vida.

"Muitas pessoas associam os cuidados paliativos ao câncer, mas também se estende ao trato de outras doenças, como as complicações do diabetes e da esclerose lateral amiotrófica (ELA). Trata-se de um cuidado prolongado que será acompanhado por uma equipe de especialistas que trabalham em conjunto para aliviar o sofrimento" Roberta Coelho Trancoso de Castro - Vice-presidente da AECP-ES

Roberta complementa que esse atendimento é feito por meio de uma abordagem multiprofissional nas quatro dimensões humanas: psicológica, social, espiritual e física. No tratamento de câncer, por exemplo, o oncologista faz o atendimento desse paciente, mas só ele não consegue aliviar o que essa pessoa sente.

“Esses cuidados não têm o foco principal na doença, apesar de a estabilização da enfermidade também ser um dos objetivos desta assistência. Cuidados paliativos têm o objetivo de tornar a pessoa mais confortável e feliz. Muitas vezes a gente só consegue oferecer essa ajuda ao paciente quando ele mesmo procura pelo serviço”, ressalta.

A AECP-ES foi criada este ano e desde então realiza eventos de conscientização. O próximo encontro será o Café Paliativo, agendado para o dia 18 de novembro. As ações são divulgadas no Instagram da entidade.

I Caminhada sobre cuidados paliativos

O que é cuidado paliativo?

Segundo Roberta, cuidados paliativos são aqueles que tratam de pessoas que passam por uma condição que ameaça a vida. Essas condições podem ser uma doença crônica, uma condição em que a saúde fica mais frágil — como quando a pessoa fica acamada por um acidente, nas demências (como Alzheimer), nas complicações dos AVCs (os "derrames cerebrais") — e no diagnóstico de uma doença que pode levar à morte, como o câncer.

Os especialistas que atuam nesta assistência acompanham o paciente durante sua doença desde o início do diagnóstico. A equipe estará com o paciente e sua família em todas as etapas da doença, independentemente de sua evolução.

A atuação em cuidados paliativos envolve vários especialistas, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas, nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos e capelães, como explica a vice-presidente.

"Assim como em uma empresa, fazenda ou escola, várias pessoas podem trabalhar juntas para garantir que tudo funcione bem. Essas equipes colaboram para atender às necessidades do paciente de forma completa" Roberta Coelho Trancoso de Castro - Vice-presidente da AECP-ES

O cuidado paliativo surgiu por volta de 1940, na Inglaterra, com Cicely Saunders. No Brasil, as primeiras práticas foram registradas no Rio Grande do Sul, em 1980.