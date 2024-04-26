Pressão alta pode causar infarto, AVC e até perda de visão; saiba como prevenir

Muitas vezes silenciosa, a hipertensão, mais conhecida como pressão alta, atinge cerca de 35% da população do país, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além de ser responsável por até 80% dos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de até 60% dos infartos, a doença também pode provocar insuficiência renal e perda de visão.
No Dia Mundial de Combate à Hipertensão, especialistas alertam que o principal desafio é conscientizar as pessoas sobre a importância da melhora do estilo de vida e do início do tratamento, antes mesmo do surgimento dos sintomas, uma vez que a pressão arterial elevada provoca lesão na parede dos vasos sanguíneos.
“Somos capazes de permanecer por longos períodos sem apresentar nenhum sintoma relacionado à elevação da pressão arterial. O problema é que o surgimento dos sintomas normalmente ocorre quando nossos mecanismos de adaptação já apresentam fragilidades, sendo esses sintomas habitualmente já decorrentes de complicações circulatórias graves e em órgãos muito nobres: coração, cérebro, rins e olhos”, explica o cardiologista Bruno Ceotto, da Cardiodiagnóstico.
Uma pessoa é considerada hipertensa quando a sua pressão arterial apresenta valores iguais ou acima de 14 por 9 (140mmHg X 90mmHg). Para além da genética e do avanço da idade, a condição é o resultado da combinação de vários fatores ligados ao estilo de vida. Entre os principais, estão: sedentarismo, obesidade, exageros no uso de sal e de alimentos processados, uso abusivo de álcool e sono de má qualidade.
Se não for identificada e acompanhada com tratamento adequado, a doença também pode afetar a saúde dos olhos, como é o caso da Retinopatia Hipertensiva. “Quando a pressão do sangue nos vasos fica muito alta, eles se tornam mais finos, o que dificulta a chegada de sangue, nutrientes e oxigênio à retina, causando uma espécie de infarto dessa região, que pode evoluir com várias complicações, inclusive perda da visão em casos mais graves”, explica a oftalmologista Yessa Vervloet, do Hospital de Olhos Vitória..
Maneiras de evitar a pressão alta
- Reduzir a quantidade geral de sal na alimentação;
- Combater o sedentarismo. Manter-se fisicamente ativo é fundamental, pois os exercícios físicos regulares, principalmente os aeróbios, são parte do tratamento;
- Tratar a obesidade e o sobrepeso;
- Abandonar o tabagismo;
- Reduzir consumo de bebidas alcoólicas (o álcool aumenta a pressão) e de refrigerantes (estes são ricos em sódio).
Exercícios físicos são aliados
O cardiologista Fabrício Bortolon, da MedSênior, explica que adotar um estilo de vida saudável, incluindo alimentação balanceada e atividade física, são medidas fundamentais para evitar a doença no futuro.
“Boa parte das doenças crônicas podem ser evitadas com adoção de hábitos saudáveis desde cedo. A hipertensão arterial é, talvez, a principal delas. Excluindo os fatores genéticos, que não são mudados, e o avançar da idade, que não controlamos, alguns comportamentos determinantes para o desenvolvimento da doença no futuro podem ser revistos”, diz.
Ter uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e o mais natural possível, é fundamental. O médico é claro ao recomendar evitar alimentos ricos em sal. “O sódio é um grande vilão para o desenvolvimento e descontrole da pressão arterial. Mais do que reduzir a quantidade de sal na comida, é preciso ficar atento aos alimentos industrializados ricos em sódio e evitá-los também”, orienta. O ideal é consumir até duas gramas de sal por dia. “No Brasil, esse consumo chega a sete gramas de sal diariamente”, comenta.
Fazer exercícios físicos diminui o percentual de gordura corporal, auxilia nos níveis de colesterol e glicemia, fortalece a estrutura óssea e muscular e melhora a condição cardiovascular das pessoas. Hipertensos não só podem, como devem praticar atividades físicas.
“Para reduzir o risco de complicações como infarto do miocárdio e AVC e para auxiliar no controle da pressão. As recomendações principais envolvem iniciar atividades de maior intensidade apenas quando o controle da pressão estiver otimizado e passar pela avaliação do cardiologista para receber orientações específicas, conforme as comorbidades associadas", diz o cardiologista André Cogo Dalmaschio.
"Arritmias, problemas de válvulas ou dilatação da aorta exigem cuidados especiais"
Por se tratar de um desafio de saúde mundial, Bruno Ceotto afirma que os tratamentos para hipertensão estão sempre em evolução e novos recursos surgem a cada dia. “Existem recursos tanto para controle da pressão arterial, com medicações mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Também há inovações para o tratamento das inúmeras complicações decorrentes”, afirma.
O cardiologista pontua que o tratamento deve ser prescrito de forma individualizada por um especialista. “O principal desafio terapêutico segue sendo a conscientização da importância do tratamento iniciado ainda em uma fase em que não surgiram sintomas. Devemos também buscar sempre a melhora em nosso estilo de vida que trará não somente o controle pressórico adequado, mas também promoção de qualidade de vida e longevidade”, finaliza.