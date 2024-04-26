Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Pressão alta pode causar infarto, AVC e até perda de visão; saiba como prevenir
Hipertensão

Pressão alta pode causar infarto, AVC e até perda de visão; saiba como prevenir

Especialistas alertam que hábitos como sedentarismo e alimentação inadequada fazem com que o problema afete pessoas cada vez mais jovens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2024 às 08:00

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 08:00

Pressão alta: sal na comida
O  exageros no uso de sal na alimentação é um dos fatores Crédito: Shutterstock
Muitas vezes silenciosa, a hipertensão, mais conhecida como pressão alta, atinge cerca de 35% da população do país, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além de ser responsável por até 80% dos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de até 60% dos infartos, a doença também pode provocar insuficiência renal e perda de visão.
No Dia Mundial de Combate à Hipertensão, especialistas alertam que o principal desafio é conscientizar as pessoas sobre a importância da melhora do estilo de vida e do início do tratamento, antes mesmo do surgimento dos sintomas, uma vez que a pressão arterial elevada provoca lesão na parede dos vasos sanguíneos.
“Somos capazes de permanecer por longos períodos sem apresentar nenhum sintoma relacionado à elevação da pressão arterial. O problema é que o surgimento dos sintomas normalmente ocorre quando nossos mecanismos de adaptação já apresentam fragilidades, sendo esses sintomas habitualmente já decorrentes de complicações circulatórias graves e em órgãos muito nobres: coração, cérebro, rins e olhos”, explica o cardiologista Bruno Ceotto, da Cardiodiagnóstico.
Uma pessoa é considerada hipertensa quando a sua pressão arterial apresenta valores iguais ou acima de 14 por 9 (140mmHg X 90mmHg). Para além da genética e do avanço da idade, a condição é o resultado da combinação de vários fatores ligados ao estilo de vida. Entre os principais, estão: sedentarismo, obesidade, exageros no uso de sal e de alimentos processados, uso abusivo de álcool e sono de má qualidade.
Se não for identificada e acompanhada com tratamento adequado, a doença também pode afetar a saúde dos olhos, como é o caso da Retinopatia Hipertensiva. “Quando a pressão do sangue nos vasos fica muito alta, eles se tornam mais finos, o que dificulta a chegada de sangue, nutrientes e oxigênio à retina, causando uma espécie de infarto dessa região, que pode evoluir com várias complicações, inclusive perda da visão em casos mais graves”, explica a oftalmologista Yessa Vervloet, do Hospital de Olhos Vitória..

Maneiras de evitar a pressão alta

  • Reduzir a quantidade geral de sal na alimentação;

  • Combater o sedentarismo. Manter-se fisicamente ativo é fundamental, pois os exercícios físicos regulares, principalmente os aeróbios, são parte do tratamento;

  • Tratar a obesidade e o sobrepeso;

  • Abandonar o tabagismo;

  • Reduzir consumo de bebidas alcoólicas (o álcool aumenta a pressão) e de refrigerantes (estes são ricos em sódio).

Exercícios físicos são aliados

O cardiologista Fabrício Bortolon, da MedSênior, explica que adotar um estilo de vida saudável, incluindo alimentação balanceada e atividade física, são medidas fundamentais para evitar a doença no futuro.
“Boa parte das doenças crônicas podem ser evitadas com adoção de hábitos saudáveis desde cedo. A hipertensão arterial é, talvez, a principal delas. Excluindo os fatores genéticos, que não são mudados, e o avançar da idade, que não controlamos, alguns comportamentos determinantes para o desenvolvimento da doença no futuro podem ser revistos”, diz.
Ter uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e o mais natural possível, é fundamental. O médico é claro ao recomendar evitar alimentos ricos em sal. “O sódio é um grande vilão para o desenvolvimento e descontrole da pressão arterial. Mais do que reduzir a quantidade de sal na comida, é preciso ficar atento aos alimentos industrializados ricos em sódio e evitá-los também”, orienta. O ideal é consumir até duas gramas de sal por dia. “No Brasil, esse consumo chega a sete gramas de sal diariamente”, comenta.
Fazer exercícios físicos diminui o percentual de gordura corporal, auxilia nos níveis de colesterol e glicemia, fortalece a estrutura óssea e muscular e melhora a condição cardiovascular das pessoas. Hipertensos não só podem, como devem praticar atividades físicas. 
“Para reduzir o risco de complicações como infarto do miocárdio e AVC e para auxiliar no controle da pressão. As recomendações principais envolvem iniciar atividades de maior intensidade apenas quando o controle da pressão estiver otimizado e passar pela avaliação do cardiologista para receber orientações específicas, conforme as comorbidades associadas", diz o cardiologista André Cogo Dalmaschio.
André Cogo Dalmaschio
O cardiologista André Cogo Dalmaschio fala sobre a importância do exercício físico Crédito: Divulgação
"Arritmias, problemas de válvulas ou dilatação da aorta exigem cuidados especiais"
André Cogo Dalmaschio - Cardiologista
Por se tratar de um desafio de saúde mundial, Bruno Ceotto afirma que os tratamentos para hipertensão estão sempre em evolução e novos recursos surgem a cada dia. “Existem recursos tanto para controle da pressão arterial, com medicações mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Também há inovações para o tratamento das inúmeras complicações decorrentes”, afirma.
O cardiologista pontua que o tratamento deve ser prescrito de forma individualizada por um especialista. “O principal desafio terapêutico segue sendo a conscientização da importância do tratamento iniciado ainda em uma fase em que não surgiram sintomas. Devemos também buscar sempre a melhora em nosso estilo de vida que trará não somente o controle pressórico adequado, mas também promoção de qualidade de vida e longevidade”, finaliza.

Veja Também

Melasma tem tratamento? Dicas para prevenir e tratar as manchas no rosto

Quanto tempo dura a coceira da dengue? Saiba como aliviar o sintoma

Doação de sangue: entenda quem pode e não pode doar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Hipertensão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados