Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Cidades do ES recebem novo alerta de chuva intensa e ventos fortes

Aviso meteorológico é válido até a manhã de sábado, Dia de Finados — que costumeiramente também é marcado por chuvas

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 11:52

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 nov 2024 às 11:52
Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas
Em amarelo, regiões do ES, MG e BA sob o alerta meteorológico Crédito: Inmet
Após dias de chuva no Espírito Santo, o sol voltou a aparecer nesta sexta-feira (1º). No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve voltar a chover. Há um novo alerta para 54 cidades localizadas nas regiões Noroeste, Serrana, Norte e Grande Vitória, válido até as 10h deste sábado (2), feriado de Finados.
O aviso meteorológico alerta que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e a velocidade dos ventos pode variar entre 40 e 60 km/h. Há risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e de descargas elétricas. (Veja aqui como se mede chuva)
CIDADES SOB ALERTA
  1. Afonso Cláudio  
  2. Água Doce do Norte  
  3. Águia Branca  
  4. Alto Rio Novo  
  5. Aracruz  
  6. Baixo Guandu  
  7. Barra de São Francisco  
  8. Boa Esperança  
  9. Brejetuba  
  10. Cariacica  
  11. Colatina  
  12. Conceição da Barra  
  13. Conceição do Castelo  
  14. Domingos Martins  
  15. Ecoporanga  
  16. Fundão  
  17. Governador Lindenberg  
  18. Ibatiba  
  19. Ibiraçu  
  20. Irupi  
  21. Itaguaçu  
  22. Itarana  
  23. Iúna  
  24. Jaguaré  
  25. João Neiva  
  26. Laranja da Terra  
  27. Linhares  
  28. Mantenópolis  
  29. Marechal Floriano  
  30. Marilândia  
  31. Montanha  
  32. Mucurici  
  33. Muniz Freire  
  34. Nova Venécia  
  35. Pancas  
  36. Pedro Canário  
  37. Pinheiros  
  38. Ponto Belo  
  39. Rio Bananal  
  40. Santa Leopoldina  
  41. Santa Maria de Jetibá  
  42. Santa Teresa  
  43. São Domingos do Norte  
  44. São Gabriel da Palha  
  45. São Mateus  
  46. São Roque do Canaã  
  47. Serra  
  48. Sooretama  
  49. Venda Nova do Imigrante  
  50. Viana  
  51. Vila Pavão  
  52. Vila Valério  
  53. Vila Velha  
  54. Vitória

Veja Também

Lenda ou verdade: sempre chove no Dia de Finados?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados