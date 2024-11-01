Cidades do ES recebem novo alerta de chuva intensa e ventos fortes

Após dias de chuva no Espírito Santo, o sol voltou a aparecer nesta sexta-feira (1º). No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve voltar a chover. Há um novo alerta para 54 cidades localizadas nas regiões Noroeste, Serrana, Norte e Grande Vitória, válido até as 10h deste sábado (2), feriado de Finados.
O aviso meteorológico alerta que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e a velocidade dos ventos pode variar entre 40 e 60 km/h. Há risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e de descargas elétricas. (Veja aqui como se mede chuva)
CIDADES SOB ALERTA
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória