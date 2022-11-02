Lenda ou verdade: será que sempre chove no Dia de Finados?

O Dia de Finados é, para os católicos, uma data que celebra a vida eterna das pessoas que já faleceram. Feriado nacional, o 2 de novembro traz consigo, também, a lenda de que sempre chove nesse dia. E essa alegação tem um lado religioso. E como reza a tradição, a quarta-feira amanheceu com chuva fina na Grande Vitória e também em outras regiões capixabas.

Tão comum como as flores, é a presença das sombrinhas para se proteger da chuva fina no Dia de Finados Crédito: Vitor Jubini

De acordo com a crença popular, toda a tristeza das pessoas que perderam um ente querido sobe ao céu e desce em forma de chuva, para lavar toda a mágoa de quem ficou.

Segundo o Incaper, essa lenda é muito mais fácil de ser assimilada em regiões de clima tropical, como o Brasil. Isso porque o mês de novembro faz parte da época da primavera, uma estação de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Assim, a chance de chover em grande parte do Brasil é alta, mas não é regra.

No Espírito Santo , por exemplo, novembro é considerado — baseado em uma climatologia (1984-2014) —, o segundo mês mais chuvoso do ano na maior parte do Estado, atrás apenas de dezembro. Assim, estatisticamente, a probabilidade de que seja observada chuva no dia 2 de novembro é a mesma que aquela calculada para os dias 1º e 3 de novembro, por exemplo.

De acordo com um levantamento feito em 2018 pelo Incaper — e com base nas séries históricas de informações de chuva em Vitória, nos últimos 40 anos de dados observados —, foram constatados 19 feriados de Finados com chuva. Ou seja, em aproximadamente 50% desse feriado choveu.

A Gazeta fez uma pesquisa para saber se, nesses anos, choveu no dia 2 de novembro. E, sim, houve registros de chuva em algumas regiões do Espírito Santo – para 2022, o Apesar de não ter um levantamento dos anos 2019, 2020 e 2021,fez uma pesquisa para saber se, nesses anos, choveu no dia 2 de novembro. E, sim, houve registros de chuva em algumas regiões do Espírito Santo – para 2022, o Incaper já pode assinalar que choveu na data.

Resumidamente, segundo o Incaper, a probabilidade de chover é 50% pela média histórica, mas, como a crença de que sempre chove no feriado está enraizado na cultura brasileira, é bem provável que poucos percebam ou a questione caso não ocorra.

Vai chover neste ano?

Incaper emitiu um aviso meteorológico de nível de atenção devido às condições favoráveis para a ocorrência de chuva moderada à forte intensidade, que podem resultar em acumulados significativos em alguns pontos do Estado.