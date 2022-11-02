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"Lágrimas dos que se foram"

Lenda ou verdade: será que sempre chove no Dia de Finados?

Seguindo a crença popular, o feriado de Finados, que cai nesta quarta-feira (2), é tradicionalmente acompanhado por chuva; veja a explicação climática para esta situação
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 nov 2022 às 08:54

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 08:54

O Dia de Finados é, para os católicos, uma data que celebra a vida eterna das pessoas que já faleceram. Feriado nacional, o 2 de novembro traz consigo, também, a lenda de que sempre chove nesse dia. E essa alegação tem um lado religioso.  E como reza a tradição, a quarta-feira amanheceu com chuva fina na Grande Vitória e também em outras regiões capixabas.
Movimentação na véspera do Dia de Finados no Cemitério de Santo Antônio
Tão comum como as flores, é a presença das sombrinhas para se proteger da chuva fina no Dia de Finados Crédito: Vitor Jubini
De acordo com a crença popular, toda a tristeza das pessoas que perderam um ente querido sobe ao céu e desce em forma de chuva, para lavar toda a mágoa de quem ficou.
No entanto, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) traz explicações da meteorologia que embasam as condições climáticas desta época e o motivo dos dias chuvosos.
Segundo o Incaper, essa lenda é muito mais fácil de ser assimilada em regiões de clima tropical, como o Brasil. Isso porque o mês de novembro faz parte da época da primavera, uma estação de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Assim, a chance de chover em grande parte do Brasil é alta, mas não é regra.
No Espírito Santo, por exemplo, novembro é considerado — baseado em uma climatologia (1984-2014) —, o segundo mês mais chuvoso do ano na maior parte do Estado, atrás apenas de dezembro. Assim, estatisticamente, a probabilidade de que seja observada chuva no dia 2 de novembro é a mesma que aquela calculada para os dias 1º e 3 de novembro, por exemplo.
De acordo com um levantamento feito em 2018 pelo Incaper — e com base nas séries históricas de informações de chuva em Vitória, nos últimos 40 anos de dados observados —, foram constatados 19 feriados de Finados com chuva. Ou seja, em aproximadamente 50% desse feriado choveu.
Apesar de não ter um levantamento dos anos 2019, 2020 e 2021, A Gazeta fez uma pesquisa para saber se, nesses anos, choveu no dia 2 de novembro. E, sim, houve registros de chuva em algumas regiões do Espírito Santo – para 2022, o Incaper já pode assinalar que choveu na data.
Resumidamente, segundo o Incaper, a probabilidade de chover é 50% pela média histórica, mas, como a crença de que sempre chove no feriado está enraizado na cultura brasileira, é bem provável que poucos percebam ou a questione caso não ocorra.

Vai chover neste ano?

O Incaper emitiu um aviso meteorológico de nível de atenção devido às condições favoráveis para a ocorrência de chuva moderada à forte intensidade, que podem resultar em acumulados significativos em alguns pontos do Estado.
O aviso começou nesta terça-feira (1º) e vale até sexta-feira (4). Há também alerta para ocorrências de vendavais, com velocidade dos ventos acima dos 50 km/h, que podem resultar em dados em alguns pontos do Estado.

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