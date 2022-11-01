Veja o que funciona no feriado de Finados na Grande Vitória

Polo de Modas da Glória: lojas estarão fechadas no feriado nacional Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta que aponta como funcionarão os estabelecimentos da O feriado de Finados, no dia 2 de novembro, irá alterar o funcionamento de comércios, shoppings, supermercados, serviços públicos e agências bancárias. Veja a seguir o levantamento feito porque aponta como funcionarão os estabelecimentos da Grande Vitória

Shoppings

SHOPPING VITÓRIA

Lojas e stands: funcionamento será obrigatório das 14h às 21h, mas facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação (lojas, stands e quiosques) e lazer: funcionamento obrigatório das 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões;

Centro Médico e Odontológico, Centro Médico 2 , Dermaskin Centro Estético e Academia: funcionarão conforme definido pela operação.

MASTERPLACE MALL

No feriado, o Masterplace Mall funcionará em horários especiais. As lojas e a praça de alimentação terão funcionamento facultativo, já o hipermercado e a academia abrirão em horário determinado.

Lojas de galeria e Praça de alimentação: abertura facultativa das 9h às 18h;

Hipermercado: 8h às 18h;

Academia: 8h às 14h.

SHOPPING JARDINS

O shopping Jardins informou que as lojas do estabelecimento não abrirão no feriado nacional. Já a Praça de alimentação, os serviços médicos e a lotérica abrem a partir das 11h. O cinema funcionará conforme programação.

SHOPPING NORTE SUL

Lojas e quiosques: funcionamento normal das 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 13h;

Praça de alimentação: funcionamento normal das 11h às 21h;

Cinema: funcionamento conforme programação.

BOULEVARD SHOPPING

Lojas: funcionamento das 13h às 21h;

Alimentação e lazer: funcionamento das 11h às 22h;

Supermercado: funcionamento das 8h às 21h;

Academia: funcionamento das 8h às 12h.

SHOPPING VILA VELHA

Lojas e quiosques: das 14h às 21h, com funcionamento facultativo das 12h às 14h;

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

Cinema: funcionará conforme programação;

Supermercado Carrefour: das 9h às 21h;

Padaria: das 7h às 21h;

Academia: das 8h às 17h.

Os shoppings Laranjeiras, Mont Serrat, Moxuara, Mestre Álvaro e Praia da Costa também foram procurados pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Supermercados

De acordo com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), o funcionamento dos estabelecimentos no feriado de Finados deverá ser das 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

EXTRABOM, EXTRAPLUS E ATACADO VEM

As lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto:

ExtraCenter Guarapari: abrirá das 8h às 20h;

Praia do Morro (Guarapari): abrirá das 7h às 20h;

Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá das 10h às 21h;

Shopping Plaza Top Life (Novo Horizonte, Serra): abrirá das 8h às 19h.

Comércio de rua

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), as empresas do comércio poderão convocar os empregados para o feriado nacional de Finados, conforme autoriza a cláusula 21ª da convenção coletiva de trabalho.

"A convocação para o trabalho deve seguir as determinações da convenção coletiva, especialmente no que diz respeito à remuneração e à concessão de refeição e de vale-transporte", informou a Federação em nota.

GLÓRIA (VILA VELHA)

As lojas do Polo da Glória, em Vila Velha, estarão fechadas no feriado nacional.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informa que não haverá atendimento presencial nas agências bancárias no Dia de Finados. Nos dias 3 (quinta-feira) e 4 (sexta-feira) o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente em todas as localidades que não tiverem feriados municipais.

Prefeituras

VITÓRIA

Na Capital, as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos à população. Os Prontos Atendimentos de São Pedro e da Praia do Suá manterão o plantão de 24 horas.

Fala Vitória 156 e também pelo aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura. Não haverá aulas na rede municipal de ensino no dia. A Prefeitura de Vitória ainda reforçou que os munícipes poderão se informar sobre variados serviços e obter informações peloe também pelo aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura. Não haverá aulas na rede municipal de ensino no dia.

SERRA

Apenas os serviços essenciais estão funcionando na Prefeitura da Serra . Dentre eles: as Unidades de Pronto-Atendimento UPAs de Carapina, Castelândia e Serra Sede, e do Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras - todos com atendimento 24 horas; serviços de coleta de lixo domiciliar e defesa social (Guarda Municipal e Agentes de Trânsito).

A Prefeitura da Serra ainda informa que os cemitérios municipais estarão abertos para visitação das 8h às 12h e das 13h às 17h.

CARIACICA

Apenas os serviços essenciais funcionarão no feriado nacional. Os Prontos Atendimentos do Trevo de Alto Lage e de Flexal II funcionarão 24 horas, e os PAs de Bela Vista e de Nova Rosa da Penha I funcionarão das 7h às 17h. A coleta de lixo domiciliar também não será afetada.

VILA VELHA

No feriado municipal, não haverá expediente na Prefeitura de Vila Velha . Serviços considerados essenciais e emergenciais funcionarão em regime de plantão. Na saúde, os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a UPA de Riviera da Barra vão funcionar normalmente em regime de 24 horas.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari informou que, no feriado nacional, órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação irão funcionar normalmente na cidade.

VIANA

Durante o feriado nacional, o município manterá os serviços essenciais. O Pronto Atendimento 24 horas, em Arlindo Vilaschi, e a UPA, de Viana Sede, funcionam normalmente. O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos nestes dias. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos.