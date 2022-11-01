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Frente fria

ES recebe alerta de frio com queda de até 5°C nas temperaturas

Termômetros devem registrar queda nas temperaturas devido à chegada de frente fria nesta terça-feira (1°), que vai deixar o tempo instável durante a semana no Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 nov 2022 às 08:04

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 08:04

Cais da Praia do Suá
Cais da Praia do Suá em dia frio e chuvoso Crédito: Fernando Madeira
frente fria prevista para atingir o Espírito Santo nesta terça-feira (1º) vai trazer, além de chuva e instabilidade no tempo, queda de até 5 °C nas temperaturas em todo o Estado. O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até o meio-dia desta quarta-feira (2). 
O aviso de perigo potencial para declínio de temperatura abrange todas as cidades do Espírito Santo. Os termômetros podem registrar queda de 3 °C a 5 °C e, segundo o Inmet, provocar leve risco à saúde. 
Esta terça-feira (1º) começa com mudança nas condições de tempo no Estado devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. As nuvens aumentam ao longo do dia e a temperatura diurna diminui. São esperadas chuvas ocasionais em alguns momentos nas Regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória.
Nas Regiões Norte, Nordeste e Noroeste o dia começa com sol e a chuva é esperada a partir da tarde. O tempo segue instável na quarta-feira (2) e são esperadas chuvas ocasionais ao longo do dia. A temperatura diurna diminui um pouco mais por todas as regiões capixabas.

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