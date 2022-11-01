ES recebe alerta de frio com queda de até 5°C nas temperaturas

Cais da Praia do Suá em dia frio e chuvoso Crédito: Fernando Madeira

O aviso de perigo potencial para declínio de temperatura abrange todas as cidades do Espírito Santo. Os termômetros podem registrar queda de 3 °C a 5 °C e, segundo o Inmet, provocar leve risco à saúde.

Esta terça-feira (1º) começa com mudança nas condições de tempo no Estado devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. As nuvens aumentam ao longo do dia e a temperatura diurna diminui. São esperadas chuvas ocasionais em alguns momentos nas Regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória.