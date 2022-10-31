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Frente fria

Cidades do ES têm alertas de tempestade e risco de granizo; veja quais

Avisos divulgados nesta segunda (31) são válidos até terça-feira (1°). Tempo continua instável até quarta-feira (2) devido à chegada de uma frente fria ao Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 out 2022 às 12:19

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 12:19

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Semana no Espírito Santo começa com tempestade, granizo, frente fria e chuva intensa Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Espírito Santo recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válidos até 10h de terça-feira (1º). O de perigo potencial para chuva intensa compreende 57 cidades, já o de tempestade vale para 31 municípios. O tempo instável no Estado deve continuar devido à chegada de uma nova frente fria
Nas cidades classificadas com o risco de chuva forte, chove de 20 mm/h a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos ficam entre 40 km/h e 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira os municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Brejetuba
  12. Cariacica
  13. Colatina
  14. Conceição da Barra
  15. Conceição do Castelo
  16. Domingos Martins
  17. Ecoporanga
  18. Fundão
  19. Governador Lindenberg
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Irupi
  24. Itaguaçu
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jaguaré
  28. João Neiva
  29. Laranja da Terra
  30. Linhares
  31. Mantenópolis
  32. Marechal Floriano
  33. Marilândia
  34. Montanha
  35. Mucurici
  36. Muniz Freire
  37. Nova Venécia
  38. Pancas
  39. Pedro Canário
  40. Pinheiros
  41. Ponto Belo
  42. Rio Bananal
  43. Santa Leopoldina
  44. Santa Maria de Jetibá
  45. Santa Teresa
  46. São Domingos do Norte
  47. São Gabriel da Palha
  48. São Mateus
  49. São Roque do Canaã
  50. Serra
  51. Sooretama
  52. Venda Nova do Imigrante
  53. Viana
  54. Vila Pavão
  55. Vila Valério
  56. Vila Velha
  57. Vitória

ALERTA DE TEMPESTADE

Em cidades das regiões Sul e Serrana, há o risco de tempestade com queda de granizo. A chuva fica entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, já os ventos atingem os 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Veja as cidades:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Iconha
  17. Irupi
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Marechal Floriano
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. São José do Calçado
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante

Orientações do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda:
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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