Cidades do ES têm alertas de tempestade e risco de granizo; veja quais

Nas cidades classificadas com o risco de chuva forte, chove de 20 mm/h a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos ficam entre 40 km/h e 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira os municípios:

Em cidades das regiões Sul e Serrana, há o risco de tempestade com queda de granizo. A chuva fica entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, já os ventos atingem os 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Veja as cidades: