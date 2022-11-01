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Feriado chuvoso

Espírito Santo recebe alertas de chuva forte e ventos de até 100 km/h

Frente fria atinge o Estado nesta terça-feira (1°), trazendo chuva forte, ventos, tempo instável e queda de até 5°C nas temperaturas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 nov 2022 às 11:46

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 11:46

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Espírito Santo recebe alertas de chuva forte e ventos de até 100 km/h Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Espírito Santo recebeu, nesta terça-feira (1º), dois novos alertas de chuva intensa. O aviso laranja – de perigo – compreende 71 cidades, e o amarelo – de perigo potencial – abrange para 13 municípios. Ambos têm validade até as 10h desta quarta-feira (2). Mais cedo, o Estado já havia sido colocado em grau de perigo devido à previsão de queda de até 5 °C nas temperaturas
O alerta laranja destaca que pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Já os ventos podem atingir os 100 km/h. Nessas localidades, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira as cidades:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Ponto Belo
  52. Presidente Kennedy
  53. Rio Bananal
  54. Rio Novo do Sul
  55. Santa Leopoldina
  56. Santa Maria de Jetibá
  57. Santa Teresa
  58. São Domingos do Norte
  59. São Gabriel da Palha
  60. São José do Calçado
  61. São Mateus
  62. São Roque do Canaã
  63. Serra
  64. Sooretama
  65. Vargem Alta
  66. Venda Nova do Imigrante
  67. Viana
  68. Vila Pavão
  69. Vila Valério
  70. Vila Velha
  71. Vitória

Alerta amarelo 

Já nas cidades abrangidas pelo alerta amarelo, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos atingem os 60 km/h e o risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira as cidades:
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Jaguaré
  5. Linhares
  6. Montanha
  7. Mucurici
  8. Nova Venécia
  9. Pedro Canário
  10. Pinheiros
  11. Ponto Belo
  12. São Mateus
  13. Sooretama

Orientações do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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