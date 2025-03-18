Soraya Manato entra para o time de Pazolini na Prefeitura de Vitória

A ex-deputada federal Soraya Manato (PP) vai ser a nova secretária de Assistência Social da Prefeitura de Vitória. A parceria com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi selada nesta segunda-feira (17) após reunião da qual participou também o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), marido de Soraya. De acordo com Manato, a ida da ex-deputada para o primeiro escalão na Capital não foi costurada pelo partido dela. A ex-parlamentar vai substituir Cintya Silva Schulz. Ouça detalhes na análise da comentarista Letícia Gonçalves.
