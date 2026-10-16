Homem vai atrás da ex na delegacia e acaba preso na Serra

Um homem de 26 anos foi preso após agredir a ex-companheira, de 19, e ir atrás dela na Delegacia Regional da Serra, na tarde de quinta-feira (15), em Parque Residencial Laranjeiras. A mulher procurou a unidade policial com o filho, de apenas um ano, para pedir socorro.





A reportagem da TV Gazeta apurou que a vítima entrou na delegacia aos gritos, dizendo que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro e que havia sido agredida por ele. Ela foi encaminhada à Sala Maria, espaço destinado ao acolhimento de mulheres em situação de violência.





Em seguida, o homem também entrou na delegacia e confirmou que estava atrás da ex-companheira. Ele foi conduzido pelos policiais até uma cela.





A mulher relatou que foi agredida dentro de casa e sofreu lesões no ouvido e no rosto. Ainda conforme o relato, os dois estão separados há oito meses.





O homem foi autuado por lesão corporal contra a mulher e ameaça, com base na Lei Maria da Penha.