Homem é assassinado a tiros em Vila Velha

Um homem identificado como Fábio Souza, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (14), no bairro Ataíde, em Vila Velha.





Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou duas perfurações por arma de fogo na vítima.





Os policiais tentaram obter informações sobre o crime com moradores da região, mas ninguém soube informar quem seriam os autores ou como o homicídio aconteceu.