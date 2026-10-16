Exportação de café pelos portos do ES sobe 58% e atinge recorde

As exportações de café pelo complexo portuário de Vitória atingiram 4,3 milhões de sacas de janeiro a agosto deste ano. O volume movimentado pelo Espírito Santo supera o total de sacas exportadas em 2025.





O número representa também um crescimento de 58% em relação ao mesmo período de 2025. As informações são da Vports, concessionária que administra os portos de Vitória e Vila Velha.





De janeiro a agosto, as exportações de conilon cresceram 74% e as de arábica, 27%, enquanto o café solúvel apresentou queda de 14%. A receita cambial acumulada no ano superou US$ 1 bilhão, alta de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior.





O mês de agosto também foi de alta: foram exportadas 854 mil sacas, uma alta de 9% em relação a julho deste ano e de 29% em relação a agosto de 2025. Do total embarcado, 762 mil sacas foram de conilon, 63 mil de arábica e 29 mil de café solúvel.





O volume exportado em agosto foi o sétimo maior volume mensal registrado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) desde janeiro de 1990, em uma série histórica de mais de 36 anos.





Os principais destinos das exportações de café pelo Espírito Santo foram Bélgica (21%), México (15%), Alemanha (8%), Reino Unido (6%), Espanha (6%), Estados Unidos (5%), Itália (5%), Equador (4%), Indonésia (4%) e Turquia (4%). Os dez principais destinos responderam por 78% das exportações, enquanto os demais 31 países representaram os 22% restantes.



Para o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Fabrício Tristão, o comportamento das exportações mensais confirma a previsão da entidade de que o Espírito Santo está estabelecendo um novo patamar mínimo de embarques de café.

“Esse desempenho é resultado da ação direta dos exportadores, que vêm investindo e expandindo as estruturas de processamento e armazenamento de café. De outro lado, estão trabalhando continuamente na validação da confiabilidade das entregas e da qualidade dos cafés capixabas nos mercados estratégicos, fortalecendo a presença do Espírito Santo e ampliando a confiança dos compradores internacionais”, afirma.



