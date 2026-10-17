Energia pesada em casa? Conheça 5 sinais de que é hora de realizar uma limpeza para renovação

Antes de iniciar o ritual, faça uma limpeza convencional na casa, retirando poeira, resíduos e objetos fora do lugar. Em seguida, umedeça levemente um pano com a infusão e passe-o sobre uma pequena superfície lavável, depois de testar em uma área discreta para evitar manchas ou danos. Enquanto realiza o processo, mentalize sentimentos de paz, proteção e renovação. Você pode repetir a seguinte afirmação: