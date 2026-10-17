Adolescente fica ferido após bater de moto em cavalo em Atílio Vivácqua

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após bater a moto que pilotava em um cavalo solto na ES 289, nas proximidades da comunidade de São Pedro, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o animal também ficou ferido.





De acordo com a PM, os militares faziam patrulhamento pela região quando encontraram o acidente. Conforme as informações apuradas no local, o adolescente seguia do bairro Baixa Bonita em direção à BR 101 quando se deparou com o cavalo na pista e não conseguiu evitar a colisão.





O jovem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico. Ele estava acompanhado do padrasto.





O proprietário do cavalo não foi localizado. Como o animal permaneceu ferido na pista, a prefeitura foi acionada para fazer a remoção, e ele ficou sob os cuidados do município. Segundo a PM, as medidas administrativas de trânsito cabíveis foram adotadas.