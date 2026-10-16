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Homem é flagrado deitado sobre capô de viatura da Polícia Civil em Anchieta

Cena foi registrada em Anchieta e circulou nas redes sociais; segundo a corporação, não houve danos ao veículo, e a conduta não caracteriza infração penal

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 20:45

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

16 out 2026 às 20:45

Uma viatura da Polícia Civil virou um lugar improvisado para descanso em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Um homem foi flagrado deitado sobre o capô do veículo na quinta-feira (15). A cena inusitada foi registrada por um celular, e o vídeo passou a circular nas redes sociais.


Nas imagens, ele aparece estendido sobre a parte dianteira do carro da corporação. 


Procurada, a Polícia Civil informou que não houve danos à viatura e que a conduta não caracteriza infração penal.


“A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade, o respeito à dignidade humana e a atuação pautada pelos princípios da proporcionalidade e da impessoalidade”, declarou.

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