Homem é flagrado deitado sobre capô de viatura da Polícia Civil em Anchieta

Uma viatura da Polícia Civil virou um lugar improvisado para descanso em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Um homem foi flagrado deitado sobre o capô do veículo na quinta-feira (15). A cena inusitada foi registrada por um celular, e o vídeo passou a circular nas redes sociais.





Nas imagens, ele aparece estendido sobre a parte dianteira do carro da corporação.





Procurada, a Polícia Civil informou que não houve danos à viatura e que a conduta não caracteriza infração penal.





“A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade, o respeito à dignidade humana e a atuação pautada pelos princípios da proporcionalidade e da impessoalidade”, declarou.