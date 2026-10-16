Justiça mantém preso casal suspeito de matar grávida em Cachoeiro

A Justiça decretou a prisão preventiva de Diego Marques Alves, de 31 anos, e Geovana Maria Vieira, de 24, durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (16). Os dois são suspeitos de envolvimento na morte de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Juliana estava grávida de quatro meses e, segundo as investigações, teve o corpo esquartejado e queimado após o assassinato.





Os dois estavam presos desde quarta-feira (14), quando foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver durante a investigação do assassinato. Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a prisão preventiva foi decretada a pedido do órgão, que acompanha o caso por meio da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim.





O MPES e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informaram que o processo tramita em segredo de Justiça e não divulgaram outros detalhes. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que os dois suspeitos permanecem presos.