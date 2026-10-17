Sábado pede bolo de chocolate: veja 3 receitas cremosas para o café da manhã 

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite morno e o chocolate em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira o conteúdo para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo com um batedor até incorporar completamente. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma espátula. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos. Faça o teste do palito; ele deve sair limpo ao ser inserido no centro do bolo. Retire do forno, espere esfriar completamente e desenforme. Reserve.