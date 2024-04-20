Brasileira que enviou 8 mil cartas a Harry Styles é condenada à prisão

Harry Styles no clipe de As It Was Crédito: Reprodução/YouTube

A brasileira Myra Carvalho, 35, julgada na Inglaterra por perseguir Harry Styles, foi condenada a 14 semanas de prisão. A mulher enviou mais de 8 mil cartas ao músico em menos de um mês.

Myra se declarou culpada diante das acusações de perseguição contra o cantor nessa terça-feira (16). A brasileira recebeu também uma ordem de restrição de dez anos ao artista e está impedida de participar de qualquer tipo de evento em que Styles se apresente. Ela foi condenada ainda a pagar uma taxa de 134 libras (cerca de R$ 860), informou o Daily Mail.

Detida em janeiro, a "stalker" participou de uma audiência por videochamada no mês seguinte, na prisão feminina HMP Bronzefield, na Inglaterra.

A advogada de defesa de Myra, Clementine Simon, afirmou à época que sua cliente sofreu de um "episódio maníaco".