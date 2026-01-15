Música

Harry Styles anuncia retorno à música com lançamento de disco em março

Artista anunciou seu quarto álbum de estúdio nesta quinta-feira (15)

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:55

Cantor Harry Styles Crédito: Henry Nicholls Reuters / Folhapress

Harry Styles anunciou nesta quinta-feira (15) o o seu quarto disco em uma publicação no Instagram. O título do projeto é "Kiss All the Time. Disco, Ocasionally", algo como beije o tempo todo, às vezes ao som de música disco. Ele será lançado em 6 de março.

Espera-se, portanto, que o álbum tenha referências da disco music nos anos 1970. Styles é conhecido por repaginar ritmos que foram grandes no passado.

Styles não lançava álbuns desde o "Harry's House", de 2022, cuja turnê passou pelo Brasil no final de 2023. O retorno era esperado para este ano, especialmente após o cantor espalhar anúncios misteriosos por várias cidades, como São Paulo, nos últimos dias.

A produção é de Kid Harpoon, britânico que trabalhou em todos os álbuns de Styles. Ele surgiu com o autointitulado em 2017, e depois lançou o "Fine Line" em 2019. Antes, Styles era parte da One Direction, uma das bandas mais famosas deste século.

