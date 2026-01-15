Editorias do Site
Redes Sociais

Harry Styles anuncia retorno à música com lançamento de disco em março

Artista anunciou seu quarto álbum de estúdio nesta quinta-feira (15)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:55

Cantor Harry Styles
Cantor Harry Styles Crédito: Henry Nicholls Reuters / Folhapress

Harry Styles anunciou nesta quinta-feira (15) o o seu quarto disco em uma publicação no Instagram. O título do projeto é "Kiss All the Time. Disco, Ocasionally", algo como beije o tempo todo, às vezes ao som de música disco. Ele será lançado em 6 de março.

Espera-se, portanto, que o álbum tenha referências da disco music nos anos 1970. Styles é conhecido por repaginar ritmos que foram grandes no passado.

Styles não lançava álbuns desde o "Harry's House", de 2022, cuja turnê passou pelo Brasil no final de 2023. O retorno era esperado para este ano, especialmente após o cantor espalhar anúncios misteriosos por várias cidades, como São Paulo, nos últimos dias.

A produção é de Kid Harpoon, britânico que trabalhou em todos os álbuns de Styles. Ele surgiu com o autointitulado em 2017, e depois lançou o "Fine Line" em 2019. Antes, Styles era parte da One Direction, uma das bandas mais famosas deste século.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Morre Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos

Morre Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos

Imagem - “Esse show marca um ciclo”, diz dupla Jorge e Mateus antes de última apresentação no ES

“Esse show marca um ciclo”, diz dupla Jorge e Mateus antes de última apresentação no ES

Imagem - "Entendi qual era meu chamado", diz ex-funkeiro Jottapê no Jesus Vida Verão

"Entendi qual era meu chamado", diz ex-funkeiro Jottapê no Jesus Vida Verão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Fafá de Belém aciona justiça após ser atacada nas redes sociais

Fafá de Belém aciona justiça após ser atacada nas redes sociais
Imagem - 'BBB 26': Anitta será atração com 'entrada triunfal' na primeira festa da casa

'BBB 26': Anitta será atração com 'entrada triunfal' na primeira festa da casa
Imagem - Supostas vítimas de Michael Jackson pedem mais de R$ 1 bilhão em indenização na Justiça

Supostas vítimas de Michael Jackson pedem mais de R$ 1 bilhão em indenização na Justiça