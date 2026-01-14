“Esse show marca um ciclo”, diz dupla Jorge e Mateus antes de última apresentação no ES

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 11:38
A dupla Jorge & Mateus se despede do Espírito Santo no próximo dia 16 de janeiro, em um show carregado de significado no P12 Guarapari. A apresentação marca não apenas o encerramento do verão 2026 no beach club, mas também o último encontro da dupla com o público capixaba antes de uma pausa na carreira, um detalhe que transforma a noite em um momento histórico para os fãs.
Em entrevista para HZ, a dupla fez questão de destacar a relação construída ao longo dos anos com o Espírito Santo.
Segundo Mateus, o show em Guarapari simboliza o fechamento de um ciclo importante. “Esse show marca um ciclo muito importante pra gente, um momento de celebração da nossa história. Faremos apenas uma pausa, e logo, logo voltaremos. O público pode esperar um repertório pensado com muito carinho, cheio de músicas que marcaram nossa trajetória”, adiantou o cantor.
No setlist, não devem faltar sucessos que atravessaram gerações, como "Amo Noite e Dia", "Propaganda" e "Sosseguei".
As memórias com o nosso Estado também fazem parte dessa despedida. “Temos muitas memórias no Espírito Santo. Shows emocionantes, momentos incríveis no palco, encontros com fãs que nos acompanham há muitos anos. Profissionalmente, o ES sempre foi um estado onde sentimos um retorno muito forte do público. Pessoalmente, também guardamos lembranças de bastidores, de viagens, passeios e conversas que vamos levar na memória”, relembrou Jorge.
Para os capixabas, a mensagem é direta e cheia de afeto. “Somos gratos. Obrigado por caminharem com a gente durante todos esses anos, por cantarem nossas músicas e por levarem nossas canções para suas histórias e momentos de vida. Esse show é uma forma de retribuir todo esse carinho. Que seja uma noite de celebração, emoção e alegria. O Espírito Santo sempre fará parte da nossa história”, declarou a dupla.
A noite de despedida no P12 Guarapari contará ainda com a apresentação de Léo Foguete, fenômeno da nova geração da música nordestina. Natural de Petrolina (PE), o artista ganhou projeção nacional após emplacar hits nas plataformas digitais e se destacar por um som que mistura forró, piseiro e pop, além de uma trajetória marcada por superação e fé.
Com quase duas décadas de carreira, Jorge & Mateus transformaram o sertanejo brasileiro e criaram uma conexão duradoura com o público capixaba. O show do dia 16 de janeiro promete ser uma despedida à altura dessa história: à beira-mar, com emoção, nostalgia e a certeza de que esse encontro ficará marcado na memória de quem estiver presente.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta