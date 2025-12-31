Pré-réveillon

Vintage Culture abandona show em Guarapari após ser atingido por água

Tudo aconteceu durante a execução da música “Losing”. Após ser atingido, Vintage Culture decidiu encerrar a performance, deixando o palco

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 15:40

O DJ fazia uma apresentação no P12 Guarapari quando foi atingido por água Crédito: Reprodução

A apresentação do Dj Vintage Culture em Guarapari terminou mais cedo. O artista fazia uma apresentação no P12 Guarapari, na última segunda-feira (29), quando foi surpreendido por uma mulher que de dentro do camarote jogou água diretamente no DJ.

Tudo aconteceu durante a execução da música “Losing”. Após ser atingido, Vintage Culture decidiu encerrar a apresentação do show e abandonou o palco.

A atitude da mulher causou uma grande repercussão nas redes sociais sobre o comportamento das pessoas que frequentam áreas VIP dos shows. "Foi irado, mas da próxima vez o ideal é não rolar o backstage para o show durar. Ela acabou com pelo menos 40 minutos de show que tínhamos pela frente", escreveu um internauta.

Outra pessoa escreveu: "Festão, vamos torcer para acabar com o backstage, lá pode ter gente que gosta de acabar com a alegria de milhares".

