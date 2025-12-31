Editorias do Site
Após término, Zé Felipe diz que 2025 foi seu 'melhor ano da vida'

O cantor diz que 2025 foi seu melhor ano da vida após término com Ana Castela

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 15:09

Zé Felipe faz balanço de final de ano Crédito: Reprodução @zefelipe

Zé Felipe, 27, diz que 2025 foi seu melhor ano da vida após término com Ana Castela, 22.

No Instagram, o cantor apareceu para fazer um balanço do ano. "Bom dia! Deus abençoe com prosperidade, vida e saúde. Já passando para agradecer meu segundo melhor da minha vida que foi 2025"

Zé Felipe também desejou que 2026 seja o melhor ano. "O melhor ano vai chegar agora. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida e da sua também. Vai ser incrível"

O ex-casal anunciou o término na noite da última segunda-feira. O sertanejo publicou uma nota informando o fim do relacionamento em seu perfil e Ana Castela republicou. Nesta terça-feira (30), a artista rebateu uma publicação que apontou os supostos motivos da separação.

Os dois estavam juntos oficialmente desde outubro, após alguns meses de rumores de que estariam vivendo um relacionamento.

