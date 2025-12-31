Editorias do Site
Erika Januza e Arlindinho oficializam namoro e trocam declarações

Juntos desde outubro, Erika Januza, 40, e Arlindinho, 34, trocaram declarações nas redes sociais pela primeira vez.

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:41

O músico foi encontrar a namorada em Pernambuco Crédito: Reprodução @Erikajanuza

Juntos desde outubro, Erika Januza, 40, e Arlindinho, 34, trocaram declarações nas redes sociais pela primeira vez. O músico foi encontrar a namorada em Pernambuco.

Erika postou fotos abraçada com o namorado. "Sabe quando o destino nos surpreende? Pois é. Um presente no finalzinho do ano este encontro. E tenho agradecido cada dia mais cada experiência, cada palavra, cada atitude, cada momento junto. As palavras, dão vontade de escrever cada uma pra guardar, mas as atitudes falam muito mais. Que Deus nos conserve, preserve. E que a vontade dele seja feita sempre", escreveu.

Arlindinho respondeu a declaração da namorada à altura. "Esse teria tudo pra ser o ano mais difícil da minha vida", disse, fazendo referência à morte do pai, Arlindo Cruz, em agosto.

"Obrigado por tanta leveza, compreensão, vou cuidar de você como o que existe de mais precioso nesse mundo. Minha Preta, Meu Diamante. Que nada vença a força do nosso amor", escreveu Arlindinho. 

A mãe do músico abençoou o casal. "Sim, esse [ano] que teria tudo para ser um dos piores. Mas a vida é assim, nos prepara para grandes superações, para grandes perdas. É a Lei da compensação!! Abençoada seja essa relação", escreveu Babi Cruz. Outros amigos do casal, como Cacau Protásio e Yuri Marçal, também deixaram comentários elogiosos.

Rumores sobre um possível relacionamento surgiram desde agosto, quando Erika esteve ao lado de Arlindinho no velório de Arlindo Cruz. Até então, eles têm sido bem discretos sobre o namoro.

