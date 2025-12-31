Tradição

Famosos revelam rituais e superstições para o Ano Novo

Entre rituais mais tradicionais e outros menos conhecidos, as superstições seguem firmes entre anônimos e famosos

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 10:46

Pequena Lo Crédito: Reprodução/Instagram/@_pequenalo

Entre rituais mais tradicionais e outros menos conhecidos, as superstições seguem firmes entre anônimos e famosos como uma forma de agradecer o que passou e mentalizar conquistas para o ano que começa.

Thiago Oliveira, apresentador do É de Casa, não abre mão da cueca branca (tem que ser novinha) e costuma carregar símbolos e desejos consigo. Ele guarda uma quantia em dinheiro no bolso direito e, nos outros, escreve pedidos em pedaços de papel, ligados tanto à vida pessoal quanto profissional. Thiago também usa uma correntinha de Nossa Senhora Aparecida.

Ticiane Pinheiro segue ritos conhecidos no réveillon. A apresentadora costuma vestir branco, comer romã e pular sete ondas, se estiver na praia. Ela diz que não é muito novidadeira nessa questão, mas gosta de se conectar com a energia da virada, agradecendo pelo ano que termina e mentalizando positivamente para começar o próximo com leveza e esperança.

Já Fernanda Catania, a influenciadora Foquinha, tem uma tradição familiar ligada ao mar. Além de pular as ondas, ela e a irmã costumam sair do mar de costas, de mãos dadas, para em seguida desejar feliz ano novo à primeira pessoa que encontram. "É uma maneira de passar adiante a energia boa daquele momento", explica.

Mais introspectiva, Isabelle Drummond prefere ambientes calmos e também gosta de estar próxima de pessoas queridas. Ela aproveita o réveillon como um tempo de silêncio, agradecimento e foco em intenções. Para ela, esse ritual simples de reflexão vale mais do que práticas supersticiosas clássicas.

Naldo Benny Crédito: Instagram/@naldobenny

No palco ou fora dele, Naldo Benny mantém costumes que focam atrair prosperidade e sorte para o próximo ano. Lentilha à meia-noite e cueca amarela fazem parte do pacote. "Virou quase um ritual pessoal. Acredito muito que isso atrai ainda mais trabalho e sucesso ao longo do ano", afirma o cantor, que prefere passar a virada trabalhando, em cima do palco.

Pequena Lô, por sua vez, aposta firme nas cores como forma de atrair boas energias. Branco e dourado aparecem sempre em seu look da virada, com intenção de atrair renovação e prosperidade. Mesmo quando escolhe roupas coloridas, ela costuma incluir ao menos uma peça ou detalhe nessas tonalidades.

