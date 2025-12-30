Obituário

Morre Caio Álex, ex-apresentador do SBT e repórter de afiliada da Globo

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:39

Caio Álex era apresentador do SBT Rio Crédito: Reprodução Linkedin | Caio Álex

Morreu, nesta terça-feira (30) o jornalista Caio Álex, conhecido por apresentar o telejornal do SBT Rio. Ele estava internado no hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, após ter um acidente vascular cerebral. A morte foi divulgada pela InterTV, emissora afiliada da Globo onde Álex trabalhava.

"É com imensa tristeza que nossa família Inter TV se despede hoje do repórter Caio Álex. Seu talento, dedicação e paixão pelo jornalismo deixaram uma marca que jamais será esquecida. Nossos sentimentos à família e amigos", publicou a emissora no Instagram.

Com 30 anos de carreira, Álex passou pela Rádio Tupi, CNT, Band e SBT, onde permaneceu por oito anos. Ele saiu da emissora de Silvio Santos em 2024 e passou a contribuir com a InterTV em Cabo Frio.

Em 2019, no dia da Consciência Negra, Álex se tornou o primeiro jornalista negro a apresentar o SBT Rio. Depois, ele apresentou outras edições do telejornal como interino de Isabele Benito.

