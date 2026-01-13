Entrevista

"Entendi qual era meu chamado", diz ex-funkeiro Jottapê no Jesus Vida Verão

Em entrevista exclusiva ao HZ, cantor relembrou a transição do funk para o gospel e a emoção de se apresentar pela primeira vez no evento

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:00

O cantor Jottapê estreou no Jesus Vida Verão neste sábado (10) e arrastou uma multidão para a Praia de Itapuã, em Vila Velha. Conhecido do grande público por sua trajetória no funk e pelo papel de MC Doni na série Sintonia, o artista vive hoje uma nova fase na carreira, dedicada integralmente à música gospel.

Em entrevista exclusiva ao HZ, Jottapê falou sobre a emoção de participar pela primeira vez do evento.

Já estive no Espírito Santo outras vezes, mas é a primeira vez fazendo um show gospel. Está sendo maravilhoso, já fomos até à praia. Estou muito ansioso para subir no palco e fazer esse show

Cantor Jotappê Crédito: Aline Almeida

No repertório, o cantor apostou em canções conhecidas e tradicionais do universo gospel, em uma apresentação marcada pela entrega e pela conexão com o público.

O artista também falou abertamente sobre a mudança de rumo que transformou sua vida pessoal e profissional. “A minha transição do secular para a música gospel é algo muito marcante pra mim. Foi a virada de chave da minha vida, quando eu entendi realmente qual era o meu chamado e para o que eu deveria usar aquilo que Deus me entregou”, afirmou.

Segundo ele, a decisão veio acompanhada de desafios, incluindo o rompimento com a empresa que o agenciava e uma dívida contratual milionária.

Jesus Vida Verão 2026 Crédito: Aline Almeida

A caminhada de fé de Jottapê começou há cerca de três anos, após uma mudança para Alphaville, em São Paulo. Em uma barbearia frequentada por ele, o encontro com um pastor, dono do espaço, foi decisivo para que passasse a enxergar a própria vida sob uma nova perspectiva.

A partir dali, o artista deixou a música secular para trás e encontrou, segundo relata, propósito e paz ao seguir um caminho guiado pela fé cristã.

Jesus Vida Verão 2026

A estreia de Jottapê marcou o encerramento da programação em Vila Velha da 35ª edição do Jesus Vida Verão, que neste ano teve como tema “Desperta, Jesus Vem!”. Ao longo dos dias, equipes de voluntários atuaram no aconselhamento e no cuidado com os participantes, recebendo moradores e turistas.

Cantora Julliany Souza Crédito: Aline Almeida

Criado a partir da iniciativa de jovens da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, o Jesus Vida Verão se consolidou ao longo de 35 anos como um dos maiores eventos gospel do país, reunindo uma estrutura robusta e atrações de destaque nacional.

A edição de 2026 contou com nomes como Cassiane, André e Felipe, Eli Soares, Paulo César Baruck, Julliany Souza e Jottapê, Bruna Olly, além de uma programação especial que segue no dia 26 de janeiro, em Vitória, com apresentações de Anderson Freire, Diante do Trono e Adhemar de Campos.

