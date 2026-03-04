Editorias do Site
Ex-ator da Globo é condenado por estupro de vulnerável

Artista foi denunciado em 2022 por ter mantido relações sexuais com uma criança de 11 anos em troca de dinheiro

Estadão Conteúdo

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:20

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira, 4, José Dumont, ex-ator da Globo de 75 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, ele foi preso em sua residência no bairro do Flamengo, e conduzido para a delegacia. A prisão foi registrada em vídeo pelos próprios policiais (veja acima). O Estadão tenta contato com a defesa.

Em 2022, o ator levou um menor de 11 anos para o interior de seu apartamento. A vítima é filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do apartamento de Dumont. Ele foi denunciado por moradores do local. Segundo os depoimentos, a criança já tinha ido mais de uma vez ao apartamento do ator. À época, ele estava na novela Todas as Flores.

Ainda de acordo com as denúncias, ele mantinha relações sexuais com o adolescente em troca de dinheiro.

José Dumont foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, pena definitiva decorrente de condenação transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Em 2023, ele também foi condenado a um ano de prisão e ao pagamento de 10 dias-multa por armazenar fotografias e vídeos contendo cenas pornográficas e de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

Dumont recorreu em liberdade, e a própria pena foi cumprida em regime aberto, pelo fato de o ator, à época, já ter mais de 70 anos.

Este vídeo pode te interessar

