Famosos brasileiros que já foram presos: veja quem e por quê

Latino e Ronaldinho Gaúcho estão entre os famosos que já foram parar atrás das grades; relembre os episódios

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:30

Belo, Rita Lee, Latino e Ronaldinho Gaúcho estão entre os famosos que já foram parar atrás das grades Crédito: Globo / Maurício Fidalgo; TV Globo / João Cotta; Bruno Poletti/Folhapress

De casos envolvendo pensão alimentícia a episódios relacionados a drogas, diversos nomes conhecidos da música, da televisão e do futebol já enfrentaram problemas com a Justiça ao longo dos anos. A seguir, HZ reuniu alguns dos casos mais conhecidos envolvendo celebridades brasileiras que chegaram a ser presas.

Belo

Cantor Belo Crédito: Globo / Maurício Fidalgo

O cantor Belo teve duas passagens pela prisão. A primeira ocorreu em 2002, quando foi detido por associação ao tráfico de drogas e permaneceu 37 dias na cadeia. Em 2004, voltou a ser preso após ser condenado a oito anos de regime fechado pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, permanecendo encarcerado até 2007, quando conseguiu liberdade condicional.

Latino

Cantor Latino Crédito: Bruno Poletti/Folhapress

O cantor Latino já foi preso nos Estados Unidos por roubo de carros quando era jovem. Anos depois, no Brasil, teve a prisão decretada diversas vezes por dívidas de pensão alimentícia, mas foi solto após acordos financeiros.

Dado Dolabella

Foto de Dado Dolabella quando foi preso em São Paulo Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Dado Dolabella acumulou uma série de episódios criminais ao longo dos anos. Foi acusado de agressão por duas ex-namoradas — Luana Piovani, em 2008, e Viviane Sarahyba, em 2010 — e, no mesmo ano, foi detido com maconha durante uma blitz no Rio de Janeiro. Em 2014, agrediu um produtor da novela Vitória durante gravações em Curaçao, o que resultou em processo por lesão corporal e em sua demissão da Record. Em 2018, foi preso novamente após não pagar pensão alimentícia ao filho, acumulando dívida de R$ 196 mil, permanecendo detido por dois meses.

Fábio Assunção

Ator Fabio Assunção

O ator Fábio Assunção também enfrentou problemas judiciais. Em 2017, ele foi preso em Arcoverde, Pernambuco, durante uma festa de São João, por desacato e agressão a algumas pessoas. Assunção foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 9.370.

Deolane Bezerra

Empresária e influenciadora Deolane Bezerra chegando no fórum Rodolpho Aureliano, no Recife Crédito: Rafael Vieira/Folhapress

Deolane Bezerra e a mãe Solange foram presas no dia 4 de setembro de 2024, no âmbito da Operação Integration contra crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Segundo as autoridades, ela estaria ligada a um esquema que utilizava sua posição como advogada para facilitar atividades ilícitas. Ela estava presa na Colônia Penal Feminina de Buíque (PE) e no dia 9 de setembro, a Justiça autorizou que Deolane fosse solta, desde que cumprisse medidas cautelares.

Marcello Antony

Ator Marcello Antony Crédito: Globo/ Fábio Rocha

O ator Marcello Antony foi preso em 2004 após ser flagrado comprando drogas. No entanto, ele foi liberado 12 horas depois, quando o juiz de plantão decidiu que a quantidade apreendida não configurava tráfico.

Caetano Veloso

Caetano Veloso Crédito: Vagner Resende

Durante a ditadura militar, artistas também foram alvos de prisões políticas. Caetano Veloso foi detido em 1968, acusado de supostas ofensas à bandeira brasileira, e passou 54 dias preso.

Rita Lee

Rita Lee Crédito: Globo/Divulgação

Em 1967 a cantora Rita Lee também foi presa após uma vistoria policial encontrar drogas em sua casa.

Romário

Ex-jogador e político Romário Crédito: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress

Já o ex-jogador e político Romário foi detido em 2019 por uma noite, até entrar em acordo judicial sobre o pagamento de pensão alimentícia.

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho Crédito: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress

Melhor jogador do mundo em 2005 e campeão da Libertadores pelo Atlético-MG, Ronaldinho Gaúcho foi preso em março de 2020 no Paraguai, durante a pandemia da Covid-19. Ele e seu irmão, Assis, foram acusados de utilizar passaportes falsos para entrar no país.

Daniel Alves

Daniel Alves Crédito: Marcello Zambrana/Agif/Folhapress

Alves ficou preso por 14 meses, após ser acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona, em 31 de dezembro de 2022

Jô

Ex jogador Jô Crédito: João Normando/Amazonas FC

O ex-jogador de futebol João Alves de Assis Silva, conhecido como Jô, ficou 5 dias preso, em junho de 2025, por atraso no pagamento de pensão alimentícia.

