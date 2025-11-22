Capixaba publica declaração de amor para jogador do Flamengo

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10:16
Tem romance novo - e assumido - no ar. A capixaba Pamella Gaigher publicou uma foto no Instagram com uma declaração de amor para Juninho Vieira, jogador do Flamengo, que completou 29 anos nesta sexta-feira (21).
Ela é estudante de Nutrição e moradora de Boa Esperança, no Noroeste do Estado.
"Hoje eu vejo o quanto você é tudo o que eu pedi e muito mais. Você é meu amor, meu orgulho e meu porto seguro", diz parte da declaração de amor, publicada nos stories com a música "É Amor", da dupla Jorge e Mateus.
Juninho chegou ao Flamengo em janeiro deste ano, vindo do Qarabag, do Azerbaijão. O centroavante foi herói na estreia do Flamengo na Libertadores ao marcar o gol da vitória sobre o Deportivo Táchira. Além disso, marcou gol recentemente, na vitória por 5 a 1 do Rubro-Negro diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro.
