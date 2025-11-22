Editorias do Site
Redes Sociais

Capixaba publica declaração de amor para jogador do Flamengo

"Você é meu amor, meu orgulho e meu porto seguro", escreveu a estudante de Nutrição para o centroavante Juninho Vieira

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10:16

Pamella Vieira Gaigher e Juninho Vieira, do Flamengo
Pamella Gaigher e Juninho Vieira, do Flamengo Crédito: Instagram/@pamgaigher e @juninhovieira___21

Tem romance novo - e assumido - no ar. A capixaba Pamella Gaigher publicou uma foto no Instagram com uma declaração de amor para Juninho Vieira, jogador do Flamengo, que completou 29 anos nesta sexta-feira (21).

Ela é estudante de Nutrição e moradora de Boa Esperança, no Noroeste do Estado. 

"Hoje eu vejo o quanto você é tudo o que eu pedi e muito mais. Você é meu amor, meu orgulho e meu porto seguro", diz parte da declaração de amor, publicada nos stories com a música "É Amor", da dupla Jorge e Mateus.

Pamella Gaigher posta declaração para Juninho Vieira, do Flamengo
Pamella Gaigher posta declaração para Juninho Vieira, do Flamengo Crédito: Instagram/@pamgaigher

Juninho chegou ao Flamengo em janeiro deste ano, vindo do Qarabag, do Azerbaijão. O centroavante foi herói na estreia do Flamengo na Libertadores ao marcar o gol da vitória sobre o Deportivo Táchira. Além disso, marcou gol recentemente, na vitória por 5 a 1 do Rubro-Negro diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Raquele rebate críticas ao voltar a vender doces: 'Sou dona da minha própria marca'

Ex-BBB Raquele rebate críticas ao voltar a vender doces: 'Sou dona da minha própria marca'

Imagem - Capixaba Thalita Zampirolli assina contrato com a HBO Max para novo filme nos EUA

Capixaba Thalita Zampirolli assina contrato com a HBO Max para novo filme nos EUA

Imagem - Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo postam vídeo dançando no Aeroporto de Vitória

Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo postam vídeo dançando no Aeroporto de Vitória

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30

A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30
Imagem - Globo define estreia de primeira novela vertical com Jade Picon no papel principal

Globo define estreia de primeira novela vertical com Jade Picon no papel principal
Imagem - Lauana Prado, Alemão do Forró, Silva e Herança Negra neste sábado (22) no ES

Lauana Prado, Alemão do Forró, Silva e Herança Negra neste sábado (22) no ES