O amor está no ar

Capixaba publica declaração de amor para jogador do Flamengo

"Você é meu amor, meu orgulho e meu porto seguro", escreveu a estudante de Nutrição para o centroavante Juninho Vieira

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10:16

Pamella Gaigher e Juninho Vieira, do Flamengo Crédito: Instagram/@pamgaigher e @juninhovieira___21

Tem romance novo - e assumido - no ar. A capixaba Pamella Gaigher publicou uma foto no Instagram com uma declaração de amor para Juninho Vieira, jogador do Flamengo, que completou 29 anos nesta sexta-feira (21).

Ela é estudante de Nutrição e moradora de Boa Esperança, no Noroeste do Estado.

"Hoje eu vejo o quanto você é tudo o que eu pedi e muito mais. Você é meu amor, meu orgulho e meu porto seguro", diz parte da declaração de amor, publicada nos stories com a música "É Amor", da dupla Jorge e Mateus.

Pamella Gaigher posta declaração para Juninho Vieira, do Flamengo Crédito: Instagram/@pamgaigher

Juninho chegou ao Flamengo em janeiro deste ano, vindo do Qarabag, do Azerbaijão. O centroavante foi herói na estreia do Flamengo na Libertadores ao marcar o gol da vitória sobre o Deportivo Táchira. Além disso, marcou gol recentemente, na vitória por 5 a 1 do Rubro-Negro diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar