Internacional

Capixaba Thalita Zampirolli assina contrato com a HBO Max para novo filme nos EUA

Atriz de Cachoeiro de Itapemirim, pioneira como mulher trans brasileira em Hollywood, celebra nova etapa na carreira cinematográfica

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:30

Capixaba Thalita Zampirolli assina contrato com a HBO para novo filme nos EUA Crédito: Reprodução Instagram @thalitazampirolli

A atriz capixaba Thalita Zampirolli, natural de Cachoeiro de Itapemirim e radicada nos Estados Unidos, acaba de anunciar mais um marco em sua trajetória internacional: ela assinou contrato com a HBO Max para participar de um novo filme. A novidade foi divulgada pela própria artista em suas redes sociais, em um texto emocionante no qual relembra sua origem no interior do Espírito Santo e reflete sobre a jornada até Hollywood.

Thalita já vinha construindo seu caminho no cinema norte-americano. Em 2023, ela se tornou a primeira mulher trans brasileira a atuar em Hollywood, ao participar do longa The Roommate, dirigido por Fabio Anffe, experiência que descreveu como uma das mais emocionantes de sua vida e um divisor de águas na carreira. Desde então, segue conciliando o trabalho como atriz com o empreendedorismo nos EUA, sem perder a ligação com suas raízes capixabas.

Thalita Zampirolli está na Califórnia rodando o filme "The Roommate" Crédito: Acervo pessoal

No anúncio do novo contrato, Thalita compartilhou um relato pessoal sobre fé, persistência e superação. “Quem diria que aquela menina nascida no interior do Espírito Santo, cercada por sonhos que pareciam grandes demais, chegaria até aqui?”, escreveu. Ela também destacou os desafios enfrentados ao longo do caminho:

Quantas vezes olhar para o cinema americano parecia olhar para um horizonte distante… quase impossível. Mas dentro de mim havia fé. Havia coragem. Havia aquela voz que sussurrava: não desista

A atriz celebrou a nova fase com entusiasmo: “Hoje eu assino um novo contrato. Uma nova história. Um novo personagem. Um novo capítulo da menina que ousou sonhar.” Ela também agradeceu à HBO e à equipe envolvida, afirmando que está pronta para a próxima jornada no cinema norte-americano.

Este vídeo pode te interessar