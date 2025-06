Famosos

Thalita Zampirolli relembra preconceito que sofreu do pai durante transição: "A maior dor"

Rainha de bateria da Unidos da Ponte e da Chegou O Que Faltava diz que essa ferida a tornou mais forte

"A maior dor veio do preconceito dentro da minha própria casa, através do meu pai. Seu machismo e narcisismo me feriram profundamente. Eu não me sentia amada, nem protegida por ele. Com o tempo, superei essas feridas, embora as cicatrizes ainda permaneçam. E foi justamente essa dor que me fez mais e determinada a lutar por tudo o que mereço. Nada será capaz de me parar", confessou.>