Thalita Zampirolli dá show no Carnaval de Vitória debaixo de forte chuva

Thalita Zampirolli desfilou debaixo de uma forte chuva Crédito: Carlos Alberto

A modelo Thalita Zampirolli brilhou no segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2025. Como rainha de bateria da escola Chegou O Que Faltava , a segunda a entrar na avenida, ela chegou ao Sambão do Povo faltando apenas três minutos para o início do desfile.

E a emoção não parou por aí. A escola desfilou debaixo de uma forte chuva durante boa parte do tempo. "É uma história de 15 anos de carnaval, foi uma experiência muito inovadora na minha vida. Eu nunca tinha desfilado debaixo de uma chuva tão forte. O olho ardia com os pingos", revelou Thalita.

Apesar do desafio imposto pelo mau tempo, a modelo celebrou a entrega da escola na avenida. "Mas a gente veio, entregou o nosso melhor, deixou a chuva molhar nossa alma, lavar essa avenida maravilhosa. Conseguimos entregar aquilo que trabalhamos muito para colocar na avenida do Sambão do Povo. A expectativa é de coração quentinho e que a gente conseguiu entregar o que a gente queria”, disse.

FANTASIA LUXUOSA

Thalita Zampirolli desfilou com um look luxuoso. Sua fantasia foi toda cravejada com 280 mil cristais Swarovski e produzida em apenas 20 dias. Inspirada na “Estrela de Belém”, a peça trouxe muito brilho para o desfile da escola capixaba.

“Quem me conhece sabe que eu amo brilho e sempre exagero quando o assunto é cristal. Assim que conheço o enredo, já sento com meu estilista para planejar o look. Geralmente, em novembro, já estou comprando os cristais — e são caixas e mais caixas”, revelou a modelo.