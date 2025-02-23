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Rainha de bateria

Thalita Zampirolli dá show no Carnaval de Vitória debaixo de forte chuva

Modelo chegou ao Sambão do Povo com apenas três minutos de antecedência para o desfile
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 08:45

Thalita Zampirolli na Chegou O Que Faltava
Thalita Zampirolli desfilou debaixo de uma forte chuva Crédito: Carlos Alberto
A modelo Thalita Zampirolli brilhou no segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2025. Como rainha de bateria da escola Chegou O Que Faltava, a segunda a entrar na avenida, ela chegou ao Sambão do Povo faltando apenas três minutos para o início do desfile.
E a emoção não parou por aí. A escola desfilou debaixo de uma forte chuva durante boa parte do tempo. "É uma história de 15 anos de carnaval, foi uma experiência muito inovadora na minha vida. Eu nunca tinha desfilado debaixo de uma chuva tão forte. O olho ardia com os pingos", revelou Thalita.
Apesar do desafio imposto pelo mau tempo, a modelo celebrou a entrega da escola na avenida. "Mas a gente veio, entregou o nosso melhor, deixou a chuva molhar nossa alma, lavar essa avenida maravilhosa. Conseguimos entregar aquilo que trabalhamos muito para colocar na avenida do Sambão do Povo. A expectativa é de coração quentinho e que a gente conseguiu entregar o que a gente queria”, disse.

FANTASIA LUXUOSA

Thalita Zampirolli desfilou com um look luxuoso. Sua fantasia foi toda cravejada com 280 mil cristais Swarovski e produzida em apenas 20 dias. Inspirada na “Estrela de Belém”, a peça trouxe muito brilho para o desfile da escola capixaba.
“Quem me conhece sabe que eu amo brilho e sempre exagero quando o assunto é cristal. Assim que conheço o enredo, já sento com meu estilista para planejar o look. Geralmente, em novembro, já estou comprando os cristais — e são caixas e mais caixas”, revelou a modelo.
Após encantar o público no Sambão do Povo, Thalita já tem novos compromissos no mundo do samba. Na próxima semana, ela continua sua maratona carnavalesca em outras cidades. “Vou para São Paulo, onde desfilo na Camisa Verde e Branco, e depois sigo para o Rio de Janeiro”, contou, mostrando que sua paixão pelo carnaval ultrapassa fronteiras.

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