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Brilhos

Carnaval de Vitória: confira os looks no último dia de festa

No último dia de desfiles, criatividade, brilho e maquiagens vibrantes se destacaram na avenida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 08:30

Tendência de moda e beleza no Carnaval de Vitória 2025
Lumena Nunes, Valquíria Santos e Filipe Oliveira arrasaram nos looks Crédito: Bianca Lemos
* Por Bianca Lemos
O desfile do grupo especial do Carnaval de Vitória, que aconteceu na noite deste sábado (22), foi um verdadeiro espetáculo de criatividade quando o assunto foi a customização dos abadás e o brilho no rosto. Os foliões capricharam nos looks, transformando as tradicionais camisetas em peças exclusivas e cheias de estilo.
Entre as tendências mais vistas nos camarotes foram os abadás com franjas, tops, frente única com amarração e diversas outras adaptações que trouxeram um toque de originalidade e sofisticação para a festa. Cada detalhe foi pensado para garantir conforto sem perder o charme e a elegância.
Para muitos foliões, a inspiração veio de referências externas e da criatividade na hora de customizar os looks. Lumena Nunes, por exemplo, contou que buscou ideias na internet e adaptou ao seu estilo. “Vi algumas opções no Pinterest e fiz do meu jeito. Comprei os materiais, costurei sozinha e dei um toque de cor com as franjas para destacar,” disse.

Looks do Carnaval de Vitória 2025

Nos camarotes, as produções também chamaram atenção pelo brilho e pela originalidade. Filipe Oliveira , que curtiu o segundo dia de carnaval no camarote Na Vibes, explicou que sua ideia era criar um visual autêntico, valorizando elementos locais. “Só queria brilhar! Escolhi o macramê, que tem tudo a ver com a cultura capixaba, e completei com muito glitter,” afirmou.

Maquiagens fizeram sucesso

O brilho no rosto dos foliões foi um dos grandes destaques da noite. Glitter, pedrarias e sombras vibrantes marcaram presença no rosto do público, complementando os looks com ainda mais cor e luminosidade. Nos olhos, tons metálicos foram escolhas frequentes, enquanto o iluminador garantiu o "efeito glowup" que dominou os camarotes e a avenida. A maquiagem se confirmou como um elemento essencial da produção, reforçando a identidade e a criatividade de cada folião.

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